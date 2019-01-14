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"От Вильнюса до Львова": Путин очертил масштабы "идеальной России"

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Идеальная Россия для президента РФ Владимира Путина включает в свой состав все страны ,ранее входившие в СССР.

Это следует из его заявлений о том, что СССР и Россия – это одно и то же, считает журналист Павел Казарин.

"И это серьезный поворот. Потому что прежде распад Союза Москва трактовала, как некий "семейный развод", когда соседи по куммуналке приватизируют комнаты и начинают жить отдельно. Кремль два десятилетия уговаривал всех переделать "несущие стены" обратно в "межкомнатные". Но теперь он махнул рукой и заявил права на всю "квартиру". Если СССР и Россия – это одно и то же, то получается, что бывшие советские республики – это российские территории. А их жители – это случайно сбежавшие крепостные", – говорит он.

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По словам Казарина, выходит, что идеальная Россия для Путина – от "Вильнюса до Самарканда, от Бишкека до Львова".

"Нам казалось, что амбиции Кремля касаются только Украины, Молдовы и Грузии. Что остальные республики могут чувствовать себя в относительной безопасности. Черта с два! Вы все еще продолжаете верить в компромиссы с империей?" - подытожил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению президента США Дональда Трампа, распад СССР и появление на мировой карте России произошли из-за активного участия Советского Союза в войне в Афганистане.

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Персоны
Владимир ПутинПавел Казарин
Место
Россия
Тег
СССР
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Все военные эксперты говорят что Россия готовится к войне а пособники террористов Сша и Европа спонсируют террориста Путина миллиардами нефте и газодоларов и отказываются вводить секторальные санкции и отключение от свифт! Экперты говорят что даже если начнут бомбить Киев запад этого не сделает это то что мы видим и по другим конфликтам!
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Приходько Егор
Приходько Егор
еще один пиздабол гонит на Россию по указке Киева.
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Идеальная Россия - это небольшая непризнанная деревня на границе Монголии!
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Иваненко Виталий, Да, прошли времена орды, которая оккупировала украинские Земли, теперь пришло время вернуть ее туда, откуда вылезла - в небольшую непризнанную деревню на границе Монголии!
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Инкогнито Назар, Свiдоме бидло...смотрим карту Украины 1654 годов...и думку гадаем...как это остальные земли приросли к Украине...а их то придется возвращать.
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