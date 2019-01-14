"От Вильнюса до Львова": Путин очертил масштабы "идеальной России"

Идеальная Россия для президента РФ Владимира Путина включает в свой состав все страны ,ранее входившие в СССР.

Это следует из его заявлений о том, что СССР и Россия – это одно и то же, считает журналист Павел Казарин.

"И это серьезный поворот. Потому что прежде распад Союза Москва трактовала, как некий "семейный развод", когда соседи по куммуналке приватизируют комнаты и начинают жить отдельно. Кремль два десятилетия уговаривал всех переделать "несущие стены" обратно в "межкомнатные". Но теперь он махнул рукой и заявил права на всю "квартиру". Если СССР и Россия – это одно и то же, то получается, что бывшие советские республики – это российские территории. А их жители – это случайно сбежавшие крепостные", – говорит он.

По словам Казарина, выходит, что идеальная Россия для Путина – от "Вильнюса до Самарканда, от Бишкека до Львова".

"Нам казалось, что амбиции Кремля касаются только Украины, Молдовы и Грузии. Что остальные республики могут чувствовать себя в относительной безопасности. Черта с два! Вы все еще продолжаете верить в компромиссы с империей?" - подытожил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению президента США Дональда Трампа, распад СССР и появление на мировой карте России произошли из-за активного участия Советского Союза в войне в Афганистане.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал