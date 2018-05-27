"От солдат до президента": Чичваркин заявил, что спецслужбы РФ прослушивают украинцев

Российский оппозиционер и основатель компании "Евросеть" Евгений Чичваркин заявил, что Россия прослушивает разговоры всех высокопоставленных украинских чиновников.

Об этом российский бизнесмен сказал в эфире программы "Гордон" на телеканале "112 Украина". Как специалист по мобильной связи еще несколько лет назад он заявил, что в Украине все разговоры, даже президента, премьер-министра, председателей СБУ, бизнесменов, генералов и солдат на Донбассе прослушивают российские спецслужбы.

"Абсолютно, сто процентов, их слушают до сих пор. В Украине спецслужбы коррумпированы, поэтому первый, кто зайдет в печень – это будут российские спецслужбы", - заявил Чичваркин.

"Россия считает все страны бывшего СНГ и все страны Варшавского договора своей зоной влияния. Поэтому первая и основная задача – взять все под контроль", - сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Чичваркин рассказал о страхах Путина.