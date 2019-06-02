От процветания до руин: как война изуродовала Луганск за пять лет

Ровно пять лет назад, 2 июня, в Луганске начались боевые действия, которые превратили процветающий ранее город в руины.

О трагической дате напомнил на своей странице в Twitter украинский журналист Денис Казанский (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В этот день пять лет назад начались боевые действия в Луганске. Рано утром боевики напали на луганский погранотряд, который находился на своей базе и никого не атаковал. Вспоминайте об этом каждый раз, когда вам будут лгать, что войну начала Украина, а "ополченцы" не хотели войны", — пишет он.

Луганск Скриншот видео

В частности, на видео, снятых очевидцами, находится подтверждения его слов. На них видно разбомбленные жилые дома людей, пустынные улицы, а также упадок и разруха в городе, принесенные войной, развязанной российскими оккупантами.

В этот день 5 лет назад начались боевые действия в Луганске. Рано утром боевики напали на луганский погранотряд, который находился на своей базе и никого не атаковал. Вспоминайте об этом каждый раз, когда вам будут лгать, что войну начала Украина, а "ополченцы" не хотели войны" — Денис Казанський (@den_kazansky) 2 июня 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале мая террористы "ЛНР" стянули в центр Луганска системы залпового огня "Град", танки, гаубицы и ЗРК. Локации зафиксировала Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине.

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