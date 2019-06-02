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От процветания до руин: как война изуродовала Луганск за пять лет

2.2тЧитать материал на украинском

Ровно пять лет назад, 2 июня, в Луганске начались боевые действия, которые превратили процветающий ранее город в руины.

О трагической дате напомнил на своей странице в Twitter украинский журналист Денис Казанский (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В этот день пять лет назад начались боевые действия в Луганске. Рано утром боевики напали на луганский погранотряд, который находился на своей базе и никого не атаковал. Вспоминайте об этом каждый раз, когда вам будут лгать, что войну начала Украина, а "ополченцы" не хотели войны", — пишет он.

Луганск

Луганск

Скриншот видео

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В частности, на видео, снятых очевидцами, находится подтверждения его слов. На них видно разбомбленные жилые дома людей, пустынные улицы, а также упадок и разруха в городе, принесенные войной, развязанной российскими оккупантами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале мая террористы "ЛНР" стянули в центр Луганска системы залпового огня "Град", танки, гаубицы и ЗРК. Локации зафиксировала Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине.

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Читайте все новости по теме "Новости Луганска и Луганской области" на OBOZREVATEL.

Темы
Новости Луганска и Луганской областиВойна на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Денис Казанский
Место
Украина
Тег
Новости ЛНР
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Давайте , запевайте старую песню про самообстрелы и кондиционеры
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Исаев Максим
Исаев Максим
Ага, ага, все помнят, как коварные российские войска бомбили Луганск и Донецк, расстреливая мирно спящие украинские дома... Я всё правильно сказал?
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Окраинский мир во всей своей красе. Зря Сталин пожалев, не извёл на корню всю эту чубатую нечисть.
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