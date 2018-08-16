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"От Олега почти ничего не осталось": сестра Сенцова сообщила пугающую новость

46.1тЧитать новость на украинском

Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов, который уже 95-й день голодает в СИЗО, находится в предкризисном состоянии.

Как рассказала сестра Сенцова, режиссер Наталья Каплан в интервью "Дождю", "в любой момент могут наступить необратимые последствия, если они уже не наступили".

"Надо сказать, что за Олегом присматривают тюремные врачи, они все время стараются сгладить информацию, что все хорошо. И Москалькова все время говорит, что все хорошо. Как может быть все хорошо, если человек голодает уже три месяца? Даже на фото, которые они выложили, якобы показывая, что у человека все прекрасно, видно, насколько он изможден, там просто узник Освенцима", - рассказала она.

Новости
В лучшем случае: выяснилось, сколько еще протянет Сенцов

"Там от Олега почти ничего не осталось. Как хорошо?! Он все время жалуется на боли в сердце, у него очень слабый пульс, всего 40 ударов в минуту. Он мне вообще в последнем письме, которое передал через адвоката, сказал, что конец уже близок. И это все очень пугает. Зная Олега — он не паникер, он не манипулятор, он не писал бы такие вещи, чтобы просто привлечь внимание", - поведала сестра узника Кремля.

Олег Сенцов

Напомним, 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку в колонии в полярном городе Лабытнанги с требованием к властям РФ освободить всех украинских политзаключенных.

Как писал OBOZREVATEL, накануне в России сообщили о решении по Сенцову после поступления двух ходатайств о помиловании украинского политзаключенного.

Читайте все новости по теме "Украинские политзаключенные в России" на OBOZREVATEL.

Темы
Украинские политзаключенные в РоссииРоссийско-украинский конфликт
Персона
Олег Сенцов
Место
Россия
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Комментарии
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Да отдайте его уже упорышам, они его через полгода с г@вном смешают и повесят на него попытку убийства какого нибудь Аркадия Бубликова.
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2
Гетьман Алена
Гетьман Алена
Павлов Дмитрий, или тебя вместо Бубликова
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Tinin Alex
Tinin Alex
А чего фотку обрезали??? Там видно было шконки и его книгу..... Я блин в 2000-ых в такой же казарме служил - нам книг не давали... Раньше Армия немногим отличалась от зоны - заборы поменьше только были.... а устав один - если ты ноющий какой нибудь - как этот хохол Сенцов тебя вафлили в прямом смысле.... Так что живёт он там как в масле -спермой питается - от белка никто не умирал... Ещё лет 19 протянет....
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Гетьман Алена
Гетьман Алена
Tinin Alex, Плохой у тебя опыт, сперможрущий....фу....уроды, что от раисян еще ожидать, фууууууууу
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Русский Солдат
Русский Солдат
Насрать на мудака.
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4
Гетьман Алена
Гетьман Алена
на тебя? ты же мудак)
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