"От Олега почти ничего не осталось": сестра Сенцова сообщила пугающую новость

Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов, который уже 95-й день голодает в СИЗО, находится в предкризисном состоянии.

Как рассказала сестра Сенцова, режиссер Наталья Каплан в интервью "Дождю", "в любой момент могут наступить необратимые последствия, если они уже не наступили".

"Надо сказать, что за Олегом присматривают тюремные врачи, они все время стараются сгладить информацию, что все хорошо. И Москалькова все время говорит, что все хорошо. Как может быть все хорошо, если человек голодает уже три месяца? Даже на фото, которые они выложили, якобы показывая, что у человека все прекрасно, видно, насколько он изможден, там просто узник Освенцима", - рассказала она.

"Там от Олега почти ничего не осталось. Как хорошо?! Он все время жалуется на боли в сердце, у него очень слабый пульс, всего 40 ударов в минуту. Он мне вообще в последнем письме, которое передал через адвоката, сказал, что конец уже близок. И это все очень пугает. Зная Олега — он не паникер, он не манипулятор, он не писал бы такие вещи, чтобы просто привлечь внимание", - поведала сестра узника Кремля.

Олег Сенцов

Напомним, 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку в колонии в полярном городе Лабытнанги с требованием к властям РФ освободить всех украинских политзаключенных.

Как писал OBOZREVATEL, накануне в России сообщили о решении по Сенцову после поступления двух ходатайств о помиловании украинского политзаключенного.