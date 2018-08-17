"От кого прячутся?" Нардеп рассказал, зачем Рада купила колючую проволоку

Решение народных депутатов Украины отгородить колючей проволокой парламентские комитеты в центре Киева говорит об их желании "попробовать, что такое тюрьма".

Об этом заявил в эфире ObozTV нардеп Сергей Шахов ("Воля народа"). Политик назвал "ерундой и глупостью" покупку и установку барьера из колючей проволоки для охраны комитетов и приемной парламента по улице Банковой 6/8. Он поинтересовался - от кого же прячутся депутаты?

“Это народные избранники, мои коллеги, которые работают в комитетах, решили попробовать, что такое тюрьма, и установить себе эту колючую проволоку”, - предположил народный депутат.

По словам Шахова, подобные действия свидетельствуют только о том, что нардепы прячутся от народа, с которым они должны быть.

“Я возьму, на-гора подниму документы, кто именно закупил эту проволоку”, - пообещал он.

Народный депутат уточнил: пусть сумма, потраченная на закупку колючей проволоки, относительно небольшая - всего 26 тыс. гривен - тем не менее, это деньги украинских налогоплательщиков.

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