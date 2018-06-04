От Донбасса до Сирии: в сети показали российского "казака" из ЧВК "Вагнера"

В сети опубликовали данные российского наемника Александра Ивина – участника ЧВК "Вагнера", который воевал на стороне террористов на Донбассе, после чего был переброшен в Сирию.

Украинский киберальянс передал передал международному разведывательному сообществу InformNapalm пакет документов, переписок и личных фотографий из электронной почты боевика.

"Ивин Александр Николаевич. Дата рождения: 15.12.1966. Паспорт: серия 60 12, номер 115271, выдан 20.01.2012 г. отделом УФМС по Ростовской области в Советском районе города Ростов-на -Дону. С 8 февраля 2013 года зарегистрирован в г. Сочи, Лазаревский район, переулок Павлова, д. 10, кв. 8. Военный билет: серия ГД, номер 1642790. Состоит в следующих казачьих организациях: "Всевеликое Войско Донское", "Казачья национальная гвардия"... Трижды судим в 1995, 2002 и 2007 годах", – сказано в сообщении.

По информации волонтеров, Ивин с 25 июня 2014 года принимал участие в боевых действиях на Донбассе в звании майора в составе российских оккупационных войск. С декабря 2014 года зачислен в 5-ую отдельную мотострелковую бригаду первого армейского корпуса оккупантов(в/ч 08805).

"C 2016 года подписал контракт с частой военной компанией Пригожина-Путина "Вагнер". Личный номер М-3363. Выполняет боевые задачи в составе 6-ого штурмового отряда (ШО) ЧВК "Вагнер". Недавно сделал татуировку на затылке в виде шеврона 6-ого ШО. Судя по переписке, с середины января 2018 года находится в полугодовой командировке в Сирии", – добавили в InformNapalm.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее волонтеры опубликовали информацию об наемниках-неонацистах ЧВК "Вагнера".