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''ОСы ужалили к*лорадов'': в сети показали видео сокрушительных ударов по ''ДНР''

9.1тЧитать материал на украинском

В сети появилось видео ударов с воздуха, нанесенных украинскими военными по террористах "ДНР" на Донбассе.

Ролик обнародовал офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц") на своей странице в Facebook. "Все будет Украина и победа за нами!" - написал он.

"Неугомонные колорады каждый день провоцируют спокойных ОС. После нескольких провокаций, снова ОСы в районе н.п. Верхнеторецкое полетели в гости на РОП (район огневых позиций. - Ред.) колорадов, чтобы немного их ужалить и сделать шмаки-бум. Немного успокоили их - как их технику, так и колорадов, что не успели добежать до блиндажей", - рассказал офицер.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось видео прицельного удара украинских военных, в результате чего была уничтожена техника оккупантов.

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Анатолій Штефан
Место
Украина
Объекты
ООСВооруженные силы УкраиныНовости ДонбассаНовости ДНРвидео
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
опять в маpиуполь тяжелоpаненных повезли.Штефану то что.сидит себе в штабе-писульки в ФБ шлет.А люди гибнут.Укpаинские люди.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Рагули сейчас напряглись)) После таких статей на утро идут просьбы: Поможите на бинты и памперсы
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Бешенство Ватки, так им уже срать нечем,ёбнули и в "раю" (аду),Хуйло ждут.
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Poroshenko Petro, зато ватоправославные уже опорожнились)))) Просрались? Помолитеся
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