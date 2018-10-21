''ОСы ужалили к*лорадов'': в сети показали видео сокрушительных ударов по ''ДНР''

В сети появилось видео ударов с воздуха, нанесенных украинскими военными по террористах "ДНР" на Донбассе.

Ролик обнародовал офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц") на своей странице в Facebook. "Все будет Украина и победа за нами!" - написал он.

"Неугомонные колорады каждый день провоцируют спокойных ОС. После нескольких провокаций, снова ОСы в районе н.п. Верхнеторецкое полетели в гости на РОП (район огневых позиций. - Ред.) колорадов, чтобы немного их ужалить и сделать шмаки-бум. Немного успокоили их - как их технику, так и колорадов, что не успели добежать до блиндажей", - рассказал офицер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось видео прицельного удара украинских военных, в результате чего была уничтожена техника оккупантов.