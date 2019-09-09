Освобожденному Сущенко закрыли въезд в Россию

Украинскому журналисту Роману Сущенко, которого освободили из российской тюрьмы 7 сентября, запретили въезд в РФ на 20 лет.

Об этом сообщил адвокат Марк Фейгин в интервью "Укринформу", комментируя юридическую сторону дела.

"Сущенко помиловали и на 20 лет запретили въезд на территорию Российской Федерации. Об этом ему объявили в СИЗО. Однако указ, насколько я знаю, нигде не публиковался. По-видимому, секретный", — отметил он.

Роман Сущенко LB.ua

Также Фейгин добавил, что из кировской колонии в Москву Сущенко перевезли еще 14 августа.

"Причем, что хотелось бы отметить, — самолетом! Почему так? Потому что разными способами мне удалось сделать его дело широко известным, публичным. В этом смысле везде, где он находился, Роман был, так сказать, "звездным" сидельцем", — подчеркнул адвокат.

Как писал OBOZREVATEL, в первом комментарии после трехлетнего плена Сущенко поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского, который "нашел нужные слова и убедил лидера части россиян пойти навстречу и совершить акт гуманизма".

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