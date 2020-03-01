Украинка Татьяна Гончарова, которая провела в плену "ДНР" три с половиной года и была освобождена 29 декабря, подтвердила нахождение войск и техники России на Донбассе.
В интервью "Радио Свобода" она рассказала, что в 2014-15 годах россияне даже не меняли маркировку на своих машинах.
"Вот как взяли они из России, с номерами российскими, с маркировкой российских воинских частей, так и привозили. Еще акцент у людей, которые ехали в транспорте, московский, центральный выговор", – вспомнила она.
Со временем у террористов "ДНР" начала появляться форма, но изначально они вообще ходили наполовину одетые в гражданскую одежду.
"Технику, которую им дали, стали помечать разными воинскими частями: маркировку закрашивали, вешали номера "ДНР". То есть потихоньку стали делать вид, что все это местные и что никакой России тут нет. Все упоминания о России убирали, закрашивали", – рассказала Гончарова.
Татьяна Гончарова
svoboda.org
Как писал OBOZREVATEL, недавно о пытках "на подвале" в "ЛНР" рассказала еще одна освобожденная из плена украинка Виктория Воронина. Ее схватили сразу же после того, как она приехала в гости к родственникам.
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