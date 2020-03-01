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1 марта • обновлено в 20:01
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Освобожденная из плена украинка рассказала об армии России на Донбассе

5.8т
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Украинка Татьяна Гончарова, которая провела в плену "ДНР" три с половиной года и была освобождена 29 декабря, подтвердила нахождение войск и техники России на Донбассе.

В интервью "Радио Свобода" она рассказала, что в 2014-15 годах россияне даже не меняли маркировку на своих машинах.

"Вот как взяли они из России, с номерами российскими, с маркировкой российских воинских частей, так и привозили. Еще акцент у людей, которые ехали в транспорте, московский, центральный выговор", – вспомнила она.

Со временем у террористов "ДНР" начала появляться форма, но изначально они вообще ходили наполовину одетые в гражданскую одежду.

"Технику, которую им дали, стали помечать разными воинскими частями: маркировку закрашивали, вешали номера "ДНР". То есть потихоньку стали делать вид, что все это местные и что никакой России тут нет. Все упоминания о России убирали, закрашивали", – рассказала Гончарова.

Татьяна Гончарова

Татьяна Гончарова

svoboda.org

Как писал OBOZREVATEL, недавно о пытках "на подвале" в "ЛНР" рассказала еще одна освобожденная из плена украинка Виктория Воронина. Ее схватили сразу же после того, как она приехала в гости к родственникам.

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Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Темы
Обмен пленными Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Место
Украина
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Комментарии
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Комментарии на сайте не модерированы
Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
И это все она из расстрельно-пыточных подвалов рассмотрела? Красава...
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5
0
hunt andres
hunt andres
Это вот она - украинка??? Обосс, не смешите)
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4
1
Казбеков Зубег
Казбеков Зубег
Ну перегнали технику из России,воевали ополченцы,я не понял где здесь армия РФ потерялась?
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8
2
Вертеловский Сергей
Вертеловский Сергей
Казбеков Зубег, На ростовских и псковских кладбищах.
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0
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