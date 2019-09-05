Освобождение Цемаха – спецоперация Кремля: Зеленскому дали совет

Освобождение террориста "ДНР" Владимира Цемаха из зала Киевского апелляционного суда – спецоперация Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

"Это конкретная спецоперация спецслужб, проведенная в конкретном киевском суде, к которому власти Украины не имеют отношения. Свою роль сыграл механизм нереформированного суда", – сказал в комментарии OBOZREVATEL военный эксперт Олег Жданов.

В этом контексте он добавил: "ФСБ Российской Федерации чувствует себя в Украине ничем не хуже, чем в России".

Сотрудник ФСБ России А42

"Если цель Кремля – действительно забрать этого человека, не дать ему встретиться с прокурорами Нидерландов, то он сейчас либо исчезнет и будет переправлен в Россию, либо его убьют. Я больше склоняюсь ко второму варианту, потому что еще никто из покойников не смог дать показания. Это стопроцентная гарантия для политического руководства России", – спрогнозировал эксперт.

Жданов признался, что "был шокирован известием" о том, что Цемах до сих пор не был допрошен голландской прокуратурой. "Если бы это было сделано, он бы уже не представлял собой такую великую ценность. Конечно, живой свидетель – это хорошо, но письменные показания в присутствии понятых были бы железным доказательством", – убежден он.

По мнению эксперта, этот факт также является подтверждением версии о спецоперации ФСБ.

Отвечая на вопрос, какие меры должны предпринять в этой ситуации власти Украины и правоохранительные органы страны, он сказал: "Здесь уже должно быть политическое решение. Если Украина в лице президента Зеленского заинтересована в том, чтобы в дальнейшем сотрудничать с Евросоюзом, в первую очередь, с Голландией, СБУ должна сработать и задержать Цемаха или обеспечить ему стопроцентную охрану с последующей организацией его встречи с голландской прокуратурой".

Бездействие властей и правоохранителей будет свидетельством того, что "у нас нет стремления помочь Голландии в проведении расследования и оправдаться самим, что мы не причастны к этой трагедии – гибели MH17".

Как писал OBOZREVATEL:

5 сентября Киевский апелляционный суд решил освободить из-под стражи Цемаха под личное обязательство.

Цемах как экс-начальник ПВО боевиков может быть ценным свидетелем в деле о крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 года в Донецкой области.

В сети всплыло видео скандального признания террориста о том, что он прятал установку "Бук", из которой сбили лайнер.

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