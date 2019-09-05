Новости Реклама
5 сентября • обновлено в 15:11
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Освобождение Цемаха – спецоперация Кремля: Зеленскому дали совет

2.7т Читать материал на украинском

Освобождение террориста "ДНР" Владимира Цемаха из зала Киевского апелляционного суда – спецоперация Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

"Это конкретная спецоперация спецслужб, проведенная в конкретном киевском суде, к которому власти Украины не имеют отношения. Свою роль сыграл механизм нереформированного суда", – сказал в комментарии OBOZREVATEL военный эксперт Олег Жданов.

В этом контексте он добавил: "ФСБ Российской Федерации чувствует себя в Украине ничем не хуже, чем в России".

Сотрудник ФСБ России

Сотрудник ФСБ России

А42

"Если цель Кремля – действительно забрать этого человека, не дать ему встретиться с прокурорами Нидерландов, то он сейчас либо исчезнет и будет переправлен в Россию, либо его убьют. Я больше склоняюсь ко второму варианту, потому что еще никто из покойников не смог дать показания. Это стопроцентная гарантия для политического руководства России", – спрогнозировал эксперт.

Новости
Цемах освобожден, отдавать его Путину нельзя – генерал

Жданов признался, что "был шокирован известием" о том, что Цемах до сих пор не был допрошен голландской прокуратурой. "Если бы это было сделано, он бы уже не представлял собой такую великую ценность. Конечно, живой свидетель – это хорошо, но письменные показания в присутствии понятых были бы железным доказательством", – убежден он.

По мнению эксперта, этот факт также является подтверждением версии о спецоперации ФСБ.

Отвечая на вопрос, какие меры должны предпринять в этой ситуации власти Украины и правоохранительные органы страны, он сказал: "Здесь уже должно быть политическое решение. Если Украина в лице президента Зеленского заинтересована в том, чтобы в дальнейшем сотрудничать с Евросоюзом, в первую очередь, с Голландией, СБУ должна сработать и задержать Цемаха или обеспечить ему стопроцентную охрану с последующей организацией его встречи с голландской прокуратурой".

Новости
"Подарок Путину!" Портников предсказал последствия освобождения Цемаха

Бездействие властей и правоохранителей будет свидетельством того, что "у нас нет стремления помочь Голландии в проведении расследования и оправдаться самим, что мы не причастны к этой трагедии – гибели MH17".

Как писал OBOZREVATEL:

  • 5 сентября Киевский апелляционный суд решил освободить из-под стражи Цемаха под личное обязательство.

  • Цемах как экс-начальник ПВО боевиков может быть ценным свидетелем в деле о крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 года в Донецкой области.

  • В сети всплыло видео скандального признания террориста о том, что он прятал установку "Бук", из которой сбили лайнер.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив На Донбассе сбит Boeing-777 Обмен пленными Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир Цемах Олег Жданов Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
21
3
Смешно
1
Интересно
18
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
филипп филипыч
филипп филипыч
украина не дала встретится свидетелю с голландцами и это подтверждает версию спецоперации фсб?! шта?)) то есть украина специально ждала пока фсб не провернет спецоперацию и не заберет свидетеля? эй эксперт ты себя слышишь )))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Питон Каа
Питон Каа
Да нельзя ему встречаться с голландцами. Те быстро поймут, что Цемах - пустышка и ничему не свидетель и тогда к Украине будет много неприятных вопросов и умирать в камере СИЗО "при вкручивании лампочки" ему нельзя - слишком подозрительно. Остается одно - выпустить его, может он сбежит, а лучше - убьют. И концы в воду, виновата Россия - свидетелей зачищает.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения

ads pixel