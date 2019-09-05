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5 сентября • обновлено в 19:44
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Освобождение Цемаха: родственник погибших в катастрофе MH17 на Донбассе забил тревогу

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Фигурант по делу сбитого на Донбассе Boeing 777 рейса MH17 Владимир Цемах может стать недоступным для следствия после освобождении из-под стражи.

Такое предположение в комментарии газете Parool высказал член правления нидерландского фонда "Авиакатастрофа MH17" Пит Плуг, трое родственников которого находились на борту упавшего лайнера.

"Где он будет находиться после освобождения? Я обеспокоен, что главный подозреваемый не будет доступен для следствия международной Совместной следственной группы (JIT). Существует большой риск, что он не появится на суде", – сказал он.

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В материале отмечается, что на освобождение Цемаха отреагировал и министр МИД Нидерландов Стеф Блок.

По его словам, сообщение из Киева вызывают "много вопросов", однако министр отказался от дополнительных комментариев, подчеркнув, что голландская сторона сейчас находится в тесной связи с украинскими органами.

При этом в JIT заявили, что фигурант является "интересным для следствия человеком", однако теперь получить какие-либо показания от него будет сложно.

Владимир Цемах

Владимир Цемах

Корреспондент.net

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Бывшего командира подразделения противовоздушной обороны террористов в Снежном "похитили" из "ДНР" 27 июня.

  • Доставленный в Киев Цемах был арестован по решению суда.

  • При этом подконтрольные террористам информационные ресурсы сообщали, что украинские спецназовцы задержали Цемаха в оккупированном Снежном, якобы оглушили его и вывезли из ОРДЛО под видом парализованного пенсионера.

  • Отмечается, что Цемах как экс-начальник ПВО боевиков может быть ценным свидетелем в деле о крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 года в Донецкой области.

  • Так, в сети всплыло видео скандального признания террориста о том, что он прятал установку "Бук", из которой сбили лайнер.

  • 30 августа стало известно, что Россия затягивает обмен пленными и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена. Президент РФ Владимир Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха.

  • 3 сентября Киевский апелляционный суд продлил арест бывшего "начальника ПВО ДНР" Владимира Цемаха.

  • В то же время следователи из Нидерландов заявили о намерении допросить Цемаха.

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Тема
На Донбассе сбит Boeing-777
Персона
Владимир Цемах
Место
Украина
Тег
Боинг МН17
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