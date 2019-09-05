Освобождение Цемаха: родственник погибших в катастрофе MH17 на Донбассе забил тревогу

Фигурант по делу сбитого на Донбассе Boeing 777 рейса MH17 Владимир Цемах может стать недоступным для следствия после освобождении из-под стражи.
Такое предположение в комментарии газете Parool высказал член правления нидерландского фонда "Авиакатастрофа MH17" Пит Плуг, трое родственников которого находились на борту упавшего лайнера.
"Где он будет находиться после освобождения? Я обеспокоен, что главный подозреваемый не будет доступен для следствия международной Совместной следственной группы (JIT). Существует большой риск, что он не появится на суде", – сказал он.
В материале отмечается, что на освобождение Цемаха отреагировал и министр МИД Нидерландов Стеф Блок.
По его словам, сообщение из Киева вызывают "много вопросов", однако министр отказался от дополнительных комментариев, подчеркнув, что голландская сторона сейчас находится в тесной связи с украинскими органами.
При этом в JIT заявили, что фигурант является "интересным для следствия человеком", однако теперь получить какие-либо показания от него будет сложно.
Владимир Цемах
Корреспондент.net
Как сообщал OBOZREVATEL:
Бывшего командира подразделения противовоздушной обороны террористов в Снежном "похитили" из "ДНР" 27 июня.
Доставленный в Киев Цемах был арестован по решению суда.
При этом подконтрольные террористам информационные ресурсы сообщали, что украинские спецназовцы задержали Цемаха в оккупированном Снежном, якобы оглушили его и вывезли из ОРДЛО под видом парализованного пенсионера.
Отмечается, что Цемах как экс-начальник ПВО боевиков может быть ценным свидетелем в деле о крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 года в Донецкой области.
Так, в сети всплыло видео скандального признания террориста о том, что он прятал установку "Бук", из которой сбили лайнер.
30 августа стало известно, что Россия затягивает обмен пленными и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена. Президент РФ Владимир Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха.
3 сентября Киевский апелляционный суд продлил арест бывшего "начальника ПВО ДНР" Владимира Цемаха.
В то же время следователи из Нидерландов заявили о намерении допросить Цемаха.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "На Донбассе сбит Boeing-777" на OBOZREVATEL.