Освобождение Цемаха: родственник погибших в катастрофе MH17 на Донбассе забил тревогу

Фигурант по делу сбитого на Донбассе Boeing 777 рейса MH17 Владимир Цемах может стать недоступным для следствия после освобождении из-под стражи.

Такое предположение в комментарии газете Parool высказал член правления нидерландского фонда "Авиакатастрофа MH17" Пит Плуг, трое родственников которого находились на борту упавшего лайнера.

"Где он будет находиться после освобождения? Я обеспокоен, что главный подозреваемый не будет доступен для следствия международной Совместной следственной группы (JIT). Существует большой риск, что он не появится на суде", – сказал он.

В материале отмечается, что на освобождение Цемаха отреагировал и министр МИД Нидерландов Стеф Блок.

По его словам, сообщение из Киева вызывают "много вопросов", однако министр отказался от дополнительных комментариев, подчеркнув, что голландская сторона сейчас находится в тесной связи с украинскими органами.

При этом в JIT заявили, что фигурант является "интересным для следствия человеком", однако теперь получить какие-либо показания от него будет сложно.

Владимир Цемах Корреспондент.net

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