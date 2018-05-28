Освобождение Сенцова: назван единственный человек, способный повлиять на Путина

Флеш-мобы и митинги не смогут повлиять на решение президента России относительно заключенного украинского режиссера Олега Сенцова, потому что единственный человек, которому Владимир Путин "не может отказать" - это Дональд Трамп.

Такого мнения придерживается журналист Айдер Муждабаев, который написал соответственный пост на своей странице в Facebook, сопроводив его хештегом #FreeSentsov.

Муждабаєв подчеркнул, что любые акции "Путина совершенно не трогают и ничем не пугают".

"Я думаю, что единственный человек в мире, которому Путин не смог бы отказать в обмене - это Дональд Трамп. Ведь это просто сакральная мечта русского фюрера - чтобы президент США его о чем-либо попросил, и "добрый русский царь" смилостивился", - написал журналист.

Однако он указал на то, что Россия "стратегически не прекратит захвата украинских заложников, пока Путину эта политическая работорговля ничего не стоит". Поэтому ситуация требует принятия конкретных мер.

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"Нужно добиваться отдельного усиления санкций за захват РФ граждан нашей страны. Настолько реально это - я, опять же, не дипломат, не знаю. Но добиваться надо, придётся бить в эту стену, иного пути остановить русских людоедов не существует. Пока нет дополнительных санкций за политзаключённых украинцев - продолжат жрать", - подытожил журналист.

Как писал OBOZREVATEL, после объявления Сенцовым бессрочной голодовки, сестра украинца заявила об угрозе для его жизни.