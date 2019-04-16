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Освобождение Савченко и Рубана: Луценко сделал заявление

10.5тЧитать материал на украинском

Освобождение из-под стражи народного депутата Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана не будет означать снятия с них обвинения.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook, отметив, что ГПУ настаивает на достаточности доказательств в совершении преступлений.

"Уверен, что завоз тяжелого оружия из т. н. ДНР для обстрела украинской столицы не останется безнаказанным", — написал он.

Комментируя действия суда, генпрокурор отметил: "Ряд последних резонансных судебных решений, когда ареста избегают подозреваемые в убийстве и терроризме, вынуждает признать: судебная система тяжело больна".

Владимир Рубан и Надежда Савченко

Владимир Рубан и Надежда Савченко

"Причина первая — разрешенные законом манипуляции с бесконечными изменениями адвокатов. У Савченко таких адвокатов было 8 платных и 1 бесплатный от государства. Законопроект для устранения этих злоупотреблений давно лежит в ВР. Причина вторая — критически малое количество судей в судах. 40% незаполненных вакансий приводит к тому, что отвод даже одного судьи приводит к передаче дела в другой суд… Причина третья — нежелание отдельных судей выполнять свою работу", — добавил он.

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Генпрокурор напомнил, что дело Савченко-Рубана 28 января 2019 года было направлено в суд с обвинительным актом, "поэтому можно было бы сказать, что вчерашнее решение (вернее — его отсутствие) о мере пресечения на время судебного процесса — исключительная компетенция суда".

В свою очередь представитель Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко сообщил "Радио Свобода", что военная прокуратура сформулирует позицию стороны обвинения относительно освобождения в зале суда Савченко и Рубана.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 8 марта 2018 года Владимира Рубана задержали на КПП Зайцево с арсеналом оружия, которое он вез с неподконтрольной территории Донбасса.

  • Надежде Савченко инкриминируют сговор с Рубаном и террористами с целью государственного переворота. В их планы входило обстрелять здание Верховной Рады.

  • Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что следователями установлена личность организатора по делу Савченко и Рубана, однако их адвокаты эту информацию опровергли.

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Персоны
Юрий ЛуценкоНадежда СавченкоВладимир Рубан
Место
Украина
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Семенов Александр
Семенов Александр
Причина первая -Адвокаты !!! У Савченко их было 8!!! А хорошо бы если бы адвокатов вообще не было, а были только прокуроры, Вот тогда бы из тюрем никого бы не выпускали!!! Представляете это пиршество законности!!! ....Хотя нет !!! Ещё и судьи мешают ..........А так с адвокатами и судьями же видно что судебная система устарела!! Не соответствует историческому моменту. .Ну неужели непонятно раз Прокурор заявил по ТВ что кто то виновен значит виновен. причем тут вся эта лабуда адвокатишки и судьи, Просто "СМЕШНО" ведь правда ?
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Федоров Федор
Федоров Федор
Югику как бы самому не сесть после 21го)
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Серж Серж
Серж Серж
Сепары начинают брать реванш.вот вам из ЗЕ
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Семенов Александр
Семенов Александр
Серж Серж, Так его вроде бы ещё не избрали, Это те судьи которых назначили в результате "судовойи рэхвормы" Порошенко.Он сам каждого судью. назначал своим указом
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