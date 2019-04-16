Освобождение Савченко и Рубана: Луценко сделал заявление

Освобождение из-под стражи народного депутата Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана не будет означать снятия с них обвинения.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook, отметив, что ГПУ настаивает на достаточности доказательств в совершении преступлений.

"Уверен, что завоз тяжелого оружия из т. н. ДНР для обстрела украинской столицы не останется безнаказанным", — написал он.

Комментируя действия суда, генпрокурор отметил: "Ряд последних резонансных судебных решений, когда ареста избегают подозреваемые в убийстве и терроризме, вынуждает признать: судебная система тяжело больна".

Владимир Рубан и Надежда Савченко

"Причина первая — разрешенные законом манипуляции с бесконечными изменениями адвокатов. У Савченко таких адвокатов было 8 платных и 1 бесплатный от государства. Законопроект для устранения этих злоупотреблений давно лежит в ВР. Причина вторая — критически малое количество судей в судах. 40% незаполненных вакансий приводит к тому, что отвод даже одного судьи приводит к передаче дела в другой суд… Причина третья — нежелание отдельных судей выполнять свою работу", — добавил он.

Генпрокурор напомнил, что дело Савченко-Рубана 28 января 2019 года было направлено в суд с обвинительным актом, "поэтому можно было бы сказать, что вчерашнее решение (вернее — его отсутствие) о мере пресечения на время судебного процесса — исключительная компетенция суда".

В свою очередь представитель Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко сообщил "Радио Свобода", что военная прокуратура сформулирует позицию стороны обвинения относительно освобождения в зале суда Савченко и Рубана.

Как сообщал OBOZREVATEL:

8 марта 2018 года Владимира Рубана задержали на КПП Зайцево с арсеналом оружия, которое он вез с неподконтрольной территории Донбасса.

Надежде Савченко инкриминируют сговор с Рубаном и террористами с целью государственного переворота. В их планы входило обстрелять здание Верховной Рады.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что следователями установлена личность организатора по делу Савченко и Рубана, однако их адвокаты эту информацию опровергли.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!