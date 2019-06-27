Освобождение пленных: стало известно, кого "Л/ДНР" готовы передать Украине

Названы имена украинцев, которых, вероятно, освободят из плена в "Л/ДНР".

Об этом в Facebook сообщил один из лидеров партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович.

"Сегодня, 27 июня 2019 года, состоялись прямые переговоры между главой политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком и "руководителями" непризнанных республик "ДНР" и "ЛНР" Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником", – сказано в сообщении.

Рабинович добавил, что на встрече обсуждали ход выполнения Минских соглашений. Также было принято решение об освобождении четырех граждан Украины: Дмитрия Великого, Якова Веремейчика, Максима Горяинова и Эдуарда Михеева.

Отметим, что три человека являются военными ВСУ, а Михеев значится как "предатель "ЛНР".

Как сообщал OBOZREVATEL, Вадим Рабинович сообщил, что Виктор Медведчук провел в Минске переговоры с главарями "Л/ДНР", где обсуждалось освобождение пленных украинцев.

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