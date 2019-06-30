Освобождение пленных "Л/ДНР": ВСУ заявили о фейке о военном

Вооруженные силы Украины опровергли информацию о том, что освобожденный пленный террористов военный Максим Горяинов был водителем грузовика, который по ошибке заехал на подконтрольную врагам территорию.

Горяинов не мог вести автомобиль, тем более с людьми, поскольку у него нет водительских прав, сообщили на странице 53-й бригады в Facebook.

"Просим не распространять непроверенную информацию и не дискредитировать военных, не имея объективных данных", – обратились в бригаде.

Максим Горяинов

Как известно, Горяинов попал в плен еще с несколькими солдатами из батальона "Патриот". Инцидент произошел, когда бойцы отправились по делам в ППД бригаду для сверки документов по отдельным взводам МПБ. Военнослужащие, соблюдая все правила прохождения ПП, двинулись по маршруту, который проходил через неподконтрольные территории. Но там их и схватили террористы "ЛНР".

Жена одного из пленных заявила, что Горяинов якобы может быть виновным в захвате украинцев, потому что мог находиться за рулем.

Как писал OBOZREVATEL, 28 июня террористы "Л/ДНР" после переговоров с кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком освободили четверых пленных украинцев: Дмитрия Великого, Якова Веремейчика, Максима Горяинова и Эдуарда Михеева.

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