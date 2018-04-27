Освобождение Донбасса: Грымчак объяснил бессмысленность плана Авакова

План министра внутренних дел Арсена Авакова по частичному освобождению Донбасса не имеет смысла в случае введения миротворцев ООН.
Об этом заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц Юрий Грымчак, передает "Апостроф".
"Если будет принято решение Совета безопасности ООН [о введении миротворцев на Донбасс], которое сможет обойти вето Российской Федерации (или каким-либо другим путем, потому что есть и другие пути), то нет смысла освобождать территорию частично", - отметил он.
По мнению Грымчака, есть резон в интеграции населенных пунктов Донбасса в правовое поле Украины с разной скоростью.
"То есть выборы в местные органы власти, например, в Шахтерске можно будет провести через три или через пять месяцев, а в Горловке – через два или шесть. Это будет зависеть от того, как быстро будут разоружены боевики, как быстро будет установлена безопасность на этих территориях", - пояснил он.
Замминистра также не верит, что высокий уровень жизни в каком-либо из городов Донбасса как-то повлияет на жителей населенных пунктов региона.
"Я не верю в то, что, если мы построим в Горловке "город-сад", это каким-то образом повлияет на людей, которые живут в Шахтерске. Так, например, есть Северная и Южная Корея, и уровень жизни в Южной Корее существенно выше, но это никоим образом не меняет того, что уже третий Ким руководит КНДР", - пояснил он.
Как сообщал "Обозреватель", ранее Арсен Аваков предложил ряд мер по постепенной деоккупации Донбасса. Своим предложениям глава МВД дал название "тактика мелких шагов, которым аплодируют все".
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