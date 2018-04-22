"Освобождать не нужно": Зубов предложил решение вопроса Крыма и Донбасса

Украине стоит направить все силы на интеграцию с Западом, отказавшись отвоенного освобождения оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Данное мнению в интервью "Апострофу" озвучил российский историк и оппозиционер Андрей Зубов, который уверен, что рано или поздно весь Донбасс и Крым будут опять украинскими.

"И не надо сейчас провоцировать Россию, которая, конечно, будет этому рада, потому что военное действие с одной стороны означает военное противодействие с другой стороны", - заявил он.

Эксперт подчеркнул, что если Украина станет инициатором военного конфликта с Россией, она останется без поддержки Запада, который не является сторонником силового решения конфликта на Донбассе.

"Поэтому я думаю, что сейчас задача Украины – на время забыв или почти забыв о потерянных территориях, всецело устремиться к интеграции с Европейским союзом, с североатлантическим сообществом: у себя на той огромной территории, которая, слава Богу, неподконтрольна России, искоренять коррупцию, олигархат, по возможности укреплять все системы демократии - от местного самоуправления и честного суда до общенациональных структур; активно работать с западными советниками и консультантами", - добавил Зубов.

Таким образом, по словам ученого, у Украины откроются перспективы, поскольку чем больше Украина будет интегрирована и будет стремиться интегрироваться в западное сообщество, "тем больше Запад будет ее защищать и ей помогать".

Как сообщал "Обозреватель", также Зубов пояснил, как Запад остановит наступление на Украину.