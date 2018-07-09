МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

"Освобождать не нужно": историк объяснил, когда Донбасс вернется в Украину

4.2тЧитать новость на украинском

На сегодняшний день Украине не нужна силовая операция по освобождению Донбасса, Киеву выгодно, чтобы оккупированные территории содержала Россия.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV украинский историк и блогер Александр Палий.

Комментируя возможность силовой операции по освобождению Донбасса, историк заявил: "Она не нужна. Донбасс сейчас является гирей на ногах России. Он должен упасть Украине, как спелая груша, не надо проливать за него кровь наших солдат".

"Мы должны понимать, что враг - Россия. Даже если наши войска очистят весь Донбасс, все равно останется Россия, которая может ударить, где угодно. Для нас важно, чтобы Россия истощалась в результате всех этих событий – крымской и донбасской авантюры", - объяснил он свою мысль.

Новости
"Украинская Чечня": в словах Путина о Донбассе увидели угрозу

По мнению Палия, освобождать Донбасс и Крым не стоит – "рискованно и затратно, и никакого толку сейчас от этого не будет".

"На оккупированной территории Донбасса сейчас живет 2,5 млн людей. Это преимущественно пенсионеры, люди, которые не работают, и террористы. Среднего класса нет - как корова языком слизала... Я знаю множество людей оттуда, которые покинули свои предприятия, покинули свои мелкие бизнесы – они все тут. Они там или все забросили, или им разрушили. На каких людей там опираться? Прийти и кормить пенсионеров? Какой от этой территории толк?" – заявил историк.

"Донбасс "упадет как груша" в случае смены российского режима. Рано или поздно он обязательно сменится. Я еще ни одного римского императора живым не видел - они все уже умерли", - отметил он.

Новости
"Поматросили и бросили": журналист объяснил, за что Донбасс обиделся на Россию

Говоря о сроках, когда это может случиться, Палий заявил: "Я думаю, речь скорее о годах, чем о десятилетиях - до 10 лет".

Как сообщал ObozTV, историк Александр Палий также напомнил о позоре России на Донбассе.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на Обозревателе.

Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVРоссийско-украинский конфликтАннексия КрымаАТО на ДонбассеВойна на Донбассе
Персона
Александр Палий
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
4
Смешно
5
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Рябинин Владимир
Рябинин Владимир
До 10 лет? Ахахаха фантазии и Марии величайшего историка современности Украины, Палий прекрасно понимает, что если будет силовая операция в Донбассе, санкций не избежать, а с России санкции сразу будут сняты
Ответить
1
0

Наши блоги