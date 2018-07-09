"Освобождать не нужно": историк объяснил, когда Донбасс вернется в Украину

На сегодняшний день Украине не нужна силовая операция по освобождению Донбасса, Киеву выгодно, чтобы оккупированные территории содержала Россия.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV украинский историк и блогер Александр Палий.

Комментируя возможность силовой операции по освобождению Донбасса, историк заявил: "Она не нужна. Донбасс сейчас является гирей на ногах России. Он должен упасть Украине, как спелая груша, не надо проливать за него кровь наших солдат".

"Мы должны понимать, что враг - Россия. Даже если наши войска очистят весь Донбасс, все равно останется Россия, которая может ударить, где угодно. Для нас важно, чтобы Россия истощалась в результате всех этих событий – крымской и донбасской авантюры", - объяснил он свою мысль.

По мнению Палия, освобождать Донбасс и Крым не стоит – "рискованно и затратно, и никакого толку сейчас от этого не будет".

"На оккупированной территории Донбасса сейчас живет 2,5 млн людей. Это преимущественно пенсионеры, люди, которые не работают, и террористы. Среднего класса нет - как корова языком слизала... Я знаю множество людей оттуда, которые покинули свои предприятия, покинули свои мелкие бизнесы – они все тут. Они там или все забросили, или им разрушили. На каких людей там опираться? Прийти и кормить пенсионеров? Какой от этой территории толк?" – заявил историк.

"Донбасс "упадет как груша" в случае смены российского режима. Рано или поздно он обязательно сменится. Я еще ни одного римского императора живым не видел - они все уже умерли", - отметил он.

Говоря о сроках, когда это может случиться, Палий заявил: "Я думаю, речь скорее о годах, чем о десятилетиях - до 10 лет".

Как сообщал ObozTV, историк Александр Палий также напомнил о позоре России на Донбассе.

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