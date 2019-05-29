"Освободить можно за 1-3 дня": адвокат украинских моряков рассказал об "отмашке из Кремля"

Пока ничто не говорит о том, что Россия собирается выполнять решение Международного трибунала ООН по морскому праву и освобождать украинских моряков-военнопленных. Но как только в Московский суд поступит "отмашка" из Кремля, переиграть ситуацию можно за 1-3 дня.

Об этом рассказал в эфире ObozTV адвокат Николай Полозов, который координирует защиту моряков. Он не исключил и такого варианта: власти РФ отпускают заключенных под подписку о невыезде и "закрывают глаза" на их "побег", а затем продолжают судить заочно.

По словам Полозова, официально в России вряд ли успеют завершить предварительное расследование дела до 25 июня (этот срок установил трибунал).

"Сегодня (28 мая. – Ред.) следователи представили нам новый график следственных действий. Этот график расписан с 3 по 20 июня. Но это не завершение дела. У нас будет только ознакомление с материалами экспертиз, которые были проведены до того", – отметил адвокат.

При этом он обратил внимание, что у следствия есть право изменить меру пресечения. Например, на подписку о невыезде или домашний арест.

"Тем более, что мы предлагали изменить меру пресечения: чтобы моряков выпустили из Лефортово, и они могли разместиться, например, в гостинице посольства Украины в Москве", – уточнил юрист.

А по российскому уголовно-процессуальному законодательству, добавил он, в делах о тяжких преступлениях обвиняемого могут судить заочно, если он находится за пределами РФ.

"То есть никто не мешает российским властям изменить меру пресечения на подписку о невыезде. Закрыть глаза на то, что моряки уехали из России. И дальше расследовать это дело в их отсутствие, проводить суд в их отсутствие, выносить любые приговоры и так далее. Такая опция тоже существует. Вопрос в том, насколько Кремль готов сейчас эскалировать эту обстановку и демонстративно пренебрегать выполнением решения Международного трибунала", – объяснил Полозов.

Что касается последнего решения Московского городского суда от 27 мая продлить арест еще восьми украинским морякам, то адвокат считает его вполне ожидаемым.

"В России нет независимого суда. И по таким делам все ждут отмашки из Кремля. Если отмашки нет, все продолжают действовать в том же направлении, в котором они и работали. Т.е. решение Мосгорсуда была ожидаемо, потому что в Кремле еще не приняли решение и не могли принять его так быстро, для этого требуется время", – констатировал он.

Полозов подчеркнул, что за всю историю Международного трибунала ООН по морскому праву (а это 26 дел) еще не было ни одного случая, чтобы какое-то государство не выполнило его решения.

"Пока внешне ничто не говорит о том, что российские власти собираются выполнять решение трибунала. Но если такое решение будет принято, переиграть всю ситуацию можно в один, максимум в три дня. И моряков отдать, и дело дальше вести, и к 25 июня сказать: пожалуйста, мы все сделали. Все будет зависеть от того решения, которое сейчас примет Кремль", – уверен он.

"Я не исключаю, что если до 25 июня российские власти не отпустят моряков, не вернут обратно захваченные корабли, тогда может быть инициирован процесс усиления санкций против РФ со стороны западных союзников", – подытожил юрист.

Украинские моряки в Мосгорсуде Twitter @vasilymaximov

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