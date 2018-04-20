Освободить Донбасс силой: Кравчук оценил идею

Решать вопрос освобождения Донбасса силой – “это дорога в никуда".

"Для нас единственный путь – договариваться", - сказал в интервью "Обозревателю" первый президент Украины Леонид Кравчук.

Отвечая на вопрос, почему бы Украине не пойти по пути блицкрига, как это в свое время сделали хорваты, он заметил: "Видите ли, хорваты сначала организовали протестную войну – пошли в бой, фактически освободили территорию, а потом предложили схему восстановления мира. После того, как они добились военных успехов".

"У нас пока военных успехов нет. Нам противостоит очень серьезное государство с точки зрения военной силы. Мы не можем пойти на войну, или силой вернуть себе Крым, или силой прекратить агрессию на Донбассе. Этот путь для нас не подходит. У нас есть только дипломатический путь и путь договоренностей", - добавил первый президент.

Он убежден в том, что военная операция по освобождению оккупированных территорий востока страны повлечет за собой "тысячи и сотни тысяч" погибших, но не приведет к успеху. Прежде всего, по той причине, что, "по предварительным подсчетам, Россия в десять или больше раз сильнее Украины в военном плане".

"Я глубоко убежден, что Украина не может поставить вопрос о возвращении территории, возвращении Крыма силой. Это очень сложный вопрос. Украина может стать причиной широкомасштабной войны", - подчеркнул первый президент.

Как писал "Обозреватель", ранее Леонид Кравчук высказался об инициативе по выходу Украины из Содружества независимых государств (СНГ).