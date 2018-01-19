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"Освободились" от Украины: в сети показали, чем живут жители Донбасса

7.1тЧитать новость на украинском

В оккупированных городах Донбасса местных жителей буквально "пичкают" объявлениями о предоставлении услуг, связанных с Украиной.

Соответствующие снимки опубликовал в своем микроблоге в Twitter журналист Денис Казанский.

"Вся жизнь в ОРДЛО состоит из таких объявлений. "Освободились" от Украины, хе-хе", – подписал журналист.

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Судя по фото, на оккупированных территориях Донбасса все буквально пестрит надписями: "Содействие в получении украинского водительского удостоверения", "Вклейка фото в паспорт" с изображением документов Украины, объявления о восстановлении документов и так далее.

"Чему удивляться. Зам.нач. ГНИ - Курочкин Руслан Влад. В 14м смылся в Северодонецк. Жена Ирина в Ров. осталась так и промышляет кому пенсией помочь, кому с доками. А вот дядька жены в 14-м даже с сепарами Луганское СБУ брал", – отметили пользователи.

"Ну хотели по скрепному через ж*пу. Получили. Мечты сбываются", – заметили в сети.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в оккупированном Донецке патриоты расклеили по городу наклейки с изображением Василия Стуса.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтВойна на Донбассе
Персона
Денис Казанский
Место
Украина
Объект
Новости Донбасса
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