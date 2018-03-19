Осужденный оккупантами крымчанин объявил бессрочную голодовку

Незаконно осужденный в оккупированном Крыму украинский активист Владимир Балух объявил бессрочную голодовку.

Таким образом украинец выражает протест против незаконного приговора по сфабрикованному против него уголовному делу, передает Крымская правозащитная группа.

Владимир Балух протестует против приговора, который ему вынесли 16 января 2018 года, и который уже вступил в силу. Согласно решению суда он должен провести в колонии поселении 3 года и 5 месяцев.

19 марта украинца должны перевести в одиночную камеру СИЗО, в которой он будет находиться в период голодовки.

Напомним, после оккупации полуострова Балух публично высказывался о том, что включение Крыма в состав России является незаконным.

В знак протеста в марте 2014 он вывесил государственный флаг Украины на крыше своего дома. После этого "власти" полуострова стали преследовать его. Впоследствии флаг был сорван, а его пытались обвинить в краже запчастей от трактора Т-74 и автомобиля ВАЗ.

Позже сотрудники российского ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет Балух, обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Балух был приговорен к исправительным работам. В январе 2018 года украинца осудили по двум статьям - хранение оружия и боеприпасов и взрывчатки.

Как сообщал "Обозреватель", ранее МИД Украины потребовал допустить к Балуху врачей.