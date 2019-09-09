Осужденный "крымский диверсант" попросил Путина о помиловании

Приговоренный в оккупированном Крыму к 6,5 годам колонии строгого режима по делу "украинских диверсантов" Андрей Захтей написал прошение о помиловании на имя президента России Владимира Путина.

Об этом сообщили Крым.Реалии. Как рассказала его жена Оксана, такое решение Захтей принял после того, как узнал, что его не включили в списки на обмен пленными между Украиной и Россией, который состоялся 7 сентября.

"О решении Андрея написать письмо с прошением о помиловании я узнала от адвоката. Письмо уже отправлено. Это не простое решение, Андрей его принял после того, как узнал, что его нет в списках на обмен", – рассказала она.

Андрей Захтей svoboda.org

По ее словам, Захтей использует любой шанс, чтоб оказаться на родине.

"Я хочу сказать, что мы искренне рады за всех, кто оказался на свободе, в особенности за их семьи. Собственно, такими же мотивами было продиктовано решение Андрея. Он использует любой шанс, чтобы побыстрее оказаться дома с родными", – добавила жена осужденного.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 августа 2016 года ФСБ России заявила о предотвращении в оккупированном Крыму "террористических актов", якобы подготовленных Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. Одним из задержанных "украинских диверсантов" был Андрей Захтей, который называл себя жителем РФ. В феврале 2017 года Захтея и Панова этапировали в Крым.

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