Осужденные коррупционеры: Луценко похвастался успехами ГПУ

Генеральная прокуратура Украины за последний год имеет много побед по борьбе с коррупцией – где в судах довели виновность коррупционеров и вынесли им реальные приговоры.

Успешные примеры на своей странице в Facebook привел генеральный прокурор Юрий Луценко.

Он признал, что чаще всего суд выносит "гуманный" приговор - штраф за неправомерную выгоду.

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"Я уже не первый год прошу Верховную Раду сделать минимальным наказанием за взятку не штраф или условный срок, а один год реальной тюрьмы. Пока не нахожу понимания. Однако не опускаем руки, в неантикоррупцийных судах доказываем виновность коррупционеров и получаем для них реальные приговоры", - написал Луценко.

Он напомнил, что коррупцией чиновников высшего ранга по закону должны заниматься САП и НАБУ.

"Решением Киевского районного суда г. Полтавы осужден начальник отдела противодействия незаконному обороту подакцизных товаров оперативного управления Главного управления ГФС в Полтавской области за получение взятки в размере 2500 долларов США ... назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с лишением специального звания - подполковник налоговой милиции", - один из таких примеров привел генпрокурор.

Подобные приговоры, по данным Луценко, коррупционеры получили на Днепропетровщине, Львовщине, Черниговщине, Луганщине, Винниччине, Николаевщине, Запорожье, Сумщине и в городе Черновцы. Коррупционеры получили сроки от двух до восьми лет тюрьмы.

"Кроме реального срока осуждения также приговором суда подлежит конфискация имущество осужденных коррупционеров, а также действует запрет на право занимать должность на определенный период", - подчеркнул генпрокурор.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Закарпатье инспектор пограничной службы, которого задержали во время получения взятки за пособничество в контрабанде, попытался съесть деньги на глазах у правоохранителей.

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