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''Остыл к Украине'': в России назвали новые страны-жертвы Путина

1.1тЧитать материал на украинском

Россия начала активную пропагандистскую кампанию в странах Прибалтики (Эстония, Латвия и Литва), ослабив внимание к Украине.

Об этом идет речь в блоге на OBOZREVATELроссийского предпринимателя и политика Константина Борового, который отметил, что "при Януковиче Путин пытался добиться полного подчинения Украины", однако теперь "это уже нереализуемо".

"В России начинаются внутренние очень сложные процессы. В некотором смысле Кремль будет отвлечен на их решение. Скажем так, это положительный момент в ситуации, связанной с Украиной и с сохранением ее независимости. Сейчас очень активизирована пропагандистская кампания в странах Балтии. Это значит, что Украине везет, на нее сейчас обращают чуть меньше внимания в Кремле", - написал он.

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При этом, по словам Борового, Кремль однозначно будет предпринимать серьезные усилия для сохранения Украины в зоне собственного влияния.

"Оно [влияние] ослаблено и ослаблено самим Кремлем", - подчеркнул политик, добавив, что "опасаться активных действий России необходимо постоянно".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России заявили о готовности к боевым действиям в Беларуси. В частности, был описан план вторжения Путина в соседнюю страну.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир ПутинКонстантин Боровой
Место
Россия
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