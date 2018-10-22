''Оставить только Запорожье'': в России потребовали аннексии всей Украины

Скандальный депутат Государственной думы России Владимир Жириновский призвал власть к аннексии практически всей территории Украины.

В своем Telegram-канале он "блеснул" знанием истории, написав, что якобы "Украина - это оторванная большевиками часть России".

"Украина должна вернуться в свои исторические границы - границы Запорожской области. Все остальное нужно вернуть", - заявил Жириновский.

Владимир Жириновский Vesti.Ru

Как сообщал OBOZREVATEL, Жириновский регулярно призывает к агрессии против Украины. Недавно скандальный политик заявил, что территории страны "поделят между собой Россия и Запад".