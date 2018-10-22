''Оставить только Запорожье'': в России потребовали аннексии всей Украины

Скандальный депутат Государственной думы России Владимир Жириновский призвал власть к аннексии практически всей территории Украины.
В своем Telegram-канале он "блеснул" знанием истории, написав, что якобы "Украина - это оторванная большевиками часть России".
"Украина должна вернуться в свои исторические границы - границы Запорожской области. Все остальное нужно вернуть", - заявил Жириновский.
Владимир Жириновский
Vesti.Ru
Как сообщал OBOZREVATEL, Жириновский регулярно призывает к агрессии против Украины. Недавно скандальный политик заявил, что территории страны "поделят между собой Россия и Запад".
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