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''Оставить только Запорожье'': в России потребовали аннексии всей Украины

4.6тЧитать материал на украинском

Скандальный депутат Государственной думы России Владимир Жириновский призвал власть к аннексии практически всей территории Украины.

В своем Telegram-канале он "блеснул" знанием истории, написав, что якобы "Украина - это оторванная большевиками часть России".

"Украина должна вернуться в свои исторические границы - границы Запорожской области. Все остальное нужно вернуть", - заявил Жириновский.

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Владимир Жириновский

Владимир Жириновский

Vesti.Ru

Как сообщал OBOZREVATEL, Жириновский регулярно призывает к агрессии против Украины. Недавно скандальный политик заявил, что территории страны "поделят между собой Россия и Запад".

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Владимир Жириновский
Место
Россия
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Dan Pan
Dan Pan
Та йди і не позорся іССторик херов
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Stepanenko Sania
Stepanenko Sania
Оставьте Жириновского в психушке. Ему там самое место.
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Запоpожье-это много.
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