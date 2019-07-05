Оставили в почтовом ящике: всплыли детали похищения СБУ командира "ДНР"

Сотрудники СБУ, которые успешно провели операцию по похищению экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористов "ДНР" Владимира Цемаха, даже успели оставить записку его жене.

Как сообщается на Telegram-канале The Newsroom, специалисты украинской спецслужбы захватили боевика прямо в его квартире. Поэтому информацию для семьи о его дальнейшей судьбе они оставили в почтовом ящике.

"Вернувшись с работы, жена Цемаха обнаружила в почтовом ящике сообщение о том, что он переехал в Киев, где его будут судить", – рассказывают журналисты.

Владимир Цемах The Newsroom

Как сообщал OBOZREVATEL, доставленный в Киев Цемах был арестован по решению суда. Подконтрольные террористам информационные ресурсы сообщали, что в конце июня украинские спецназовцы задержали Цемаха в оккупированном Снежном (Донецкой области), якобы оглушили его и вывезли из ОРДЛО под видом парализованного пенсионера.

Отмечается, что Цемах как экс-начальник ПВО боевиков может быть ценным свидетелем в деле о крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 года в Донецкой области.

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