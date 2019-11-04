Оставила видео: в Сумах студентка совершила жуткое "самоубийство"

В Сумах из окна студенческого общежития выпала восемнадцатилетняя девушка, предположительно совершив самоубийство.

Ее доставили в больницу, но спасти студентке жизнь медикам уже не удалось. Об этом сообщает местное издание "Данкор онлайн".

Позже информацию подтвердили в полиции.

По словам начальника отдела коммуникаций ГУНП в Сумской области Эльвиры Бигановой, сообщение о падении студентки, 2001 года рождения, из окна 8-го этажа общежития поступило 2 ноября примерно в 17:00.

В Сумах студентка выпала с 8-го этажа общежития 24tv.ua

Девушку сразу доставили в больницу с диагнозом политравма. Однако через 20 минут она умерла.

Сообщается, что студентка выпала из окна комнаты, где проживала с еще одной девушкой, которой в то время дома не было. Она заперлась изнутри и выпрыгнула. Двери правоохранителям пришлось выламывать.

Также стало известно, что у себя на ноутбуке погибшая оставила видеообращение, что дает основания рассматривать случившееся как самоубийство.

Однако полиция проводит проверку в рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство).

Как писал OBOZREVATEL, во Львове 9 октября обнаружили повешенным 25-летнего местного жителя, который, вероятно, покончил с собой после просмотра нового американского блокбастера "Джокер". Рядом с телом лежала предсмертная записка, содержание которой следствие обнародовать не стало.

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