Оставила душевное письмо отцу: появились подробности смертельного ДТП с ребенком в Хмельницком

Авария в Хмельницком, в которой погибла 11-летняя София Чернобай, обрастает новыми подробностями. Полиция уже удалила предыдущую информацию о ДТП со своего сайта, заявив, что будут дополнительные данные.

Подробнее о трагедии OBOZREVATEL рассказали знакомые девочки.

Авария произошла на перекрестке, там столкнулись легковой автомобиль Mercedes E-220 и мотоцикл. После удара байк отбросило на тротуар, прямо на девочку-пешехода. Ребенок получил тяжелые травмы и скончался в реанимации.

Смертельное ДТП на перекрестке Depo.Хмельницкий

По словам отца одноклассника Софийки, девочка была на перекрестке не одна.

"Рядом с нею стояли две пожилые женщины, которые не стали дожидаться зеленого сигнала светофора, а перешли на красный, но при отсутствии транспорта. А Софийка, проявив воспитанность, дождалась зеленого...", – рассказал мужчина.

По словам папы ученика, формально преимущество в движении не предоставил водитель автомобиля, начав выполнять маневр поворота.

"Однако, учитывая скорость мотоцикла до начала движения, водитель авто мог не видеть мотоциклиста. Также до сих пор не названы фамилии виновников, поэтому возможно имеет место мажорное лицо, и, как следствие, попытка искажения или замалчивания", – отметил наш собеседник.

По данным полиции, мотоциклом управлял 37-летний мужчина, а за рулем Mercedes был 69-летний гражданин Турции.

Смертельное ДТП на перекрестке Depo.Хмельницкий

Смертельное ДТП на перекрестке Depo.Хмельницкий

Смертельное ДТП на перекрестке Depo.Хмельницкий

Софийка училась в учебно-воспитательном комплексе №10 г. Хмельницкий. Учителя говорят, что девочка была очень общительной и отзывчивой. Училась на высшие баллы, всегда давала списывать остальному классу. У нее есть младший братик, который ходит во второй класс.

"Для родителей это большой шок. Оба сейчас на препаратах. Друзья надеются, что они смогут вернуться к жизни после этой беды ради сына. При осмотре вещей отец с матерью обнаружили поздравительные письма, которые Софийка подготовила родственникам и близким. Среди них выделяется поздравления отца с днем ​​рождения, которое будет в январе", – рассказали знакомые девочки.

Авария произошла на перекрестке ул. Водопроводная и Староконстантиновское шоссе Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 октября в Киеве водитель службы такси на тротуаре сбил ребенка, после чего скрылся с места аварии. Позже мужчина был задержан полицией.

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