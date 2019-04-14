Оставил записку и повесился: на Львовщине школьник закончил жизнь самоубийством

Во Львовской области в Бродовском районе школьник совершил самоубийство, оставив перед этим предсмертную записку.

Погибшему было 16 лет, он учился в десятом классе, пишет "АиФ Украина" со ссылкой на информацию пресс-секретаря полиции Львовской области Светлану Добровольскую.

"Школьник совершил самоубийство путем повешения. Он оставил предсмертную записку, но ее содержание не разглашается", – уточнили в СМИ.

Напомним, что в марте совершил суицид 17-летний житель Донецкой области. Он бросился под поезд.

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Как писал OBOZREVATEL, в феврале на территории бывшего рыбхоза, возле станции метро "Выдубичи" в Киеве, обнаружили труп 24-летнего парня. Также была найдена записка, которую он оставил перед суицидом.

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