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Оставляют детей истекать кровью: в Украине лавина циничных ДТП

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Попытка избежать ответственности за ДТП толкает некоторых участников дорожного движения на преступление.

В последнее время в Украине зафиксирован ряд случаев, когда водители совершали наезд на ребенка, после чего тут же покидали место происшествия.

Подробнее об опасной тенденции – в публикации OBOZREVATEL.

Даже не остановился

Один из свежих случаев произошел 6 августа в Северодонецке Луганской области. Там мотоциклист сбил во дворе дома 7-летнего ребенка и скрылся. Девочка была доставлена в больницу, а полицейские сразу же начали поиск беглеца. Уже через час байкер, 20-летний местный житель, был задержан.

Аналогичный случай произошел ранее в с. Червоное Андрушевского района Житомирщины. 31-летний мотоциклист сбил 6-летнюю девочку и уехал; ребенок получил травмы. Беглеца удалось задержать.

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Похожее ДТП произошло и в г. Пологи Запорожской области. Там жертвой "гонщика" стала 16-летняя велосипедистка. К счастью, девушка не получила тяжелых травм.

Трагедией закончилась жуткая авария в с.Свобода Закарпатской области - в стельку пьяный водитель сбил 17-летнего Михаила Шеремету. Парня на месте аварии пытался спасти его 15-летний друг, но травмы были слишком серьезными, и Михаил скончался по дороге в больницу.

17-летний Михаил Шеремета

17-летний Михаил Шеремета

Местные жители рассказали OBOZREVATEL, что если бы водитель сразу помог отвезти сбитого им пешехода в клинику – у парня был бы шанс на спасение.

Полиция в итоге задержала злоумышленника, им оказался житель села – фанат ночных гонок.

Полиция: всех разыщем!

Покидая место ДТП, водители рассчитывают, что их не найдут. Обманчивое мнение.

В полиции OBOZREVATEL рассказали, что существует комплекс оперативных мероприятий, в результате которых удается установить личность беглеца.

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Например, на месте происшествия остаются фрагменты автомобиля: осколки фар, краска, разбитое зеркало, по которым устанавливается марка автомобиля, номерной знак и личность владельца.

После ДТП на месте остаются фрагменты транспортного средства

После ДТП на месте остаются фрагменты транспортного средства

ivi.ua

"Труднее расследовать ДТП, совершенные на пустынном участке дороги в темное время суток. Но и здесь личность водителя удается установить, благодаря фрагментам на асфальте и случайным свидетелям", – рассказали в полиции.

Отметим, что бегство с места ДТП, где есть пострадавшие, является уголовным правонарушением, за которое предусмотрено лишение свободы от двух до восьми лет.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Кропивницком инструктор по вождению сбил 12-летнюю велосипедистку. От полученных травм школьница скончалась на месте происшествия.

  • В Одесской области микроавтобус протаранил легковой автомобиль, в котором находилась семья. В результате два человека погибли и еще четверо получили травмы.

  • в Николаевской области легковой автомобиль лоб в лоб столкнулся с автобусом. В результате погибли пассажиры легковушки: муж, жена и двое детей.

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Автор
Александр Китраль Александр Китраль
Темы
Эксклюзив Криминал Война на дорогах
Место
Украина
Теги
ДТП авто криминал Национальная полиция Украины пьяный за рулем
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