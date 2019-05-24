"Остаток Советского Союза": Хомчак сделал неожиданное заявление о Крыме

Россия готовилась к аннексии Крыма еще со времен провозглашения независимости Украины.

Такое заявление в интервью УНИАН сделал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, подчеркнув, что захват полуострова начался задолго до 2014 года.

"Вопрос возникает, кто и что делал с тех пор, чтобы этого не допустить", – отметил военнослужащий.

Он рассказал, что был в Крыму три раза: "Крайний раз в 2010 году, когда сказали, что Крым – это Европа, и можно ехать отдыхать. Я взял путевку в военный санаторий в Алупке и поехал туда. Но позже сказал, что больше туда не поеду отдыхать, потому что был шокирован тем, что там увидел".

"Это был плохой остаток Советского Союза, повсюду реклама российской водки с триколором. Я себе задавал вопрос, я в Украине? Я не понимал, где я нахожусь... Поэтому мы должны воевать за человека, за то, что у нее в голове", – подытожил глава Генштаба.

Руслан Хомчак УНИАН

Напомним, в этом же интервью Руслан Хомчак рассказал, как ему удалось вывести бойцов из окружения врага во время боев за Иловайск летом 2014 года.

Как писал OBOZREVATEL, также глава Генерального штаба ВСУ заявил, что Россия может в любой момент начать прямое вторжение в Украину, однако пояснил, почему в ближайшее время такого сценария ждать не стоит.

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