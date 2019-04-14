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Останутся без воды? Всплыли детали нового коллапса на Донбассе

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Незаконные власти "ДНР" решили "национализировать" коммунальное предприятие "Вода Донбасса", что грозит жителям региона остаться без питьевой воды.

Об этом сообщает "24 канал". Подчеркивается, что террористы просто хотят контролировать водоканалы, которые собирают деньги с населения.

"Подразделения, которые будут находиться под оккупационной администрацией, будут собирать средства с населения и вообще не будут рассчитываться за воду", – рассказал Евгений Вилинский, заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации.

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Иллюстрация. Последствия войны на востоке Украины

Иллюстрация. Последствия войны на востоке Украины

Deutsche Welle

Отмечается, что если насосные станции отключат из-за долгов, под угрозой будет жизнь почти 2,5 миллиона жителей Донбасса.

Ситуацию осложняет кадровая катастрофа. Работники компании массово увольняются, ведь средств на выплату заработных плат нет.

Кроме того, компания уже имеет почти 3 миллиарда гривен долгов, с учетом того, что на погашение этой задолженности в 2018 году Украина направила 1,8 миллиарда гривен.

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Пресс-секретарь Донецкой военно-гражданской администрации Татьяна Игнатченко рассказала, что в случае прекращения предприятием работы Мариуполь сможет продержаться шесть месяцев, но на крайне плохой воде.

"Мариуполь могут переключить на Старокрымское водохранилище, но там страшное качество. Каким образом сейчас выходят из ситуации: к старокрымской примешивают воду из Северского Донца, с канала", – пояснила она.

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Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Новости ДонбассаНовости ДНРНовости ЛНРвидео
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