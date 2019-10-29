Остановите уничтожение науки: сотрудники НИИ рассказали о коррупции в Госпотребслужбе

Коллектив Государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе обратился к властям с просьбой сохранить институт и уволить коррумпированное руководство.

OBOZREVATEL публикует полный текст обращения сотрудников ГНИИЛДВСЭ, который раскрывает суть обвинений ученых.

ОБРАЩЕНИЕ

трудового коллектива Государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе

к Президенту Украины, Кабинету Министров Украины, Генеральной прокуратурt Украины, Государственноve бюро расследований Украины.

Информируем вас о коррупционной ситуации, которая сложилась в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе (далее Институт) Госпродпотребслужбы в течение последних двух лет.

Согласно приказу Госпродпотребслужбы Украины "О выполнении обязанностей директора ГНИИЛДВСЭ" от 18 августа 2017 № 698-К, исполняющим обязанности директора Института назначен Александр Викторович Пищанский, который до сегодняшнего дня выполняет эти обязанности и планомерно уничтожает Институт.

Александра Пищанского на эту должность привел первый заместитель председателя Госпродпотребслужбы Украины Андрей Александрович Жук - с целью получения полного контроля над материально-техническими ресурсами Института и налаживания коррупционных схем по хищению государственных средств через систему государственных закупок оборудования, диагностикумов, других расходных материалов, а также создания коррупционных схем вымогательства средств от субъектов хозяйствования и частных лиц при исследовании на бешенство собак и котов при вывозе за границу, бруцеллеза скота при экспорте, губчатоподобной энцефалопатии скота при экспорте говядины в Турцию, при исследованиях пищевых продуктов и особенно вьетнамской рыбы при импорте в Украину.

При представлении Александра Пищанского в Институте, председатель Госпродпотребслужбы Владимир Лапа отметил, что директором Института будет назначен человек, который будет выбран только по конкурсу (кстати, Владимир Иванович сдержал обещание и не назначил Пищанского без конкурса), а пока - исполняющий обязанности "наведет порядок в Институте". Коллектив Института уверен: если бы Владимир Иванович знал, кого ему подсунул Жук, то этого назначения не было бы вообще.

Они привели человека, который, хотя и имеет диплом врача ветеринарной медицины, не имеет никакого представления о лабораторной и научной работе. Этот человек ни дня не работал врачом ветеринарной медицины в учреждениях государственной или частной ветеринарной медицины, а тем более - в лабораториях или институтах. Этот человек – милиционер. В 2001 – 2016 годах служил в органах внутренних дел Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Киевской и Полтавской областях. Уволен из личного состава подразделений Главного управления Национальной полиции в Киевской области по результатам аттестации и получил отрицательное заключение, а именно: "занимаемой должности не соответствует, подлежит увольнению из ОВД по служебному несоответствию" - и в соответствии с Законом Украины "О Национальной полиции" уволен со службы в полиции по статье 77, п. 1, пп. 5 (за служебное несоответствие).

Конечно, Жук, имея такого "товарища" в распоряжении, сразу использовал его способности "бороться с коррупцией" себе на пользу. Но работают они по принципу "не побороть коррупцию, а возглавить ее".

Таким образом, в течение двух лет Пищанский откровенно издевается над Институтом и уничтожает его.

Прежде всего, он привел в Институт на руководящие должности в отдел кадров, юридический отдел, отдел материально-технического обеспечения, гараж – бывших милиционеров. А опытных людей, которые работали в Институте годами - уволил.

Он уволил двух заместителей директора, председателя и половину членов профсоюзной организации, а им на замену поставил "своих" людей.

Затем очередь дошла до ветеринарных врачей – заведующих отделов и лабораторий, которые не согласились выполнять преступные указания Пищанского и фальсифицировать результаты лабораторных исследований.

За время его работы в целом уволены около 50 работников, в т.ч. заведующий химико-токсикологического отдела Евтушенко Т., заведующий отдела организации мониторинговых исследований, регистрации образцов и оформления документов Глущенко А., заведующий отдела органолептических исследований Сабашенко С, заведующий бактериологического отдела Козицкая Т. (мать-одиночка, воспитывающая двух несовершеннолетних детей), а бактериологический отдел переименован, уволены ведущие заведующие лабораторий (Семенчукова И., Байер А., Кишик Т., Медведенко С.,), в радиологическом отделе только в 2019 году уволены 4 работника, ликвидирована лаборатория органолептических исследований, ликвидирован отдел ветеринарно-санитарной экспертизы, который функционировал около 20 лет, ликвидирован отдел по определению ГМО.

Под руководством Жука и под прикрытием оптимизации уничтожены Государственный центр ветеринарной медицины птицеводства "Держптаховетцентр" и "Хмельницкая зональная специализированная государственная лаборатория ветеринарной медицины по болезням пресноводных рыб и других гидробионтов", которые сначала ввели в состав Института, а потом поувольняли работников.

После всех этих реформ аппетит Пищанского возрос и он захотел быть полноценным директором, но для этого ему необходимо было стать кандидатом наук. Понятно, что в Украине, имея деньги, получить научную степень не трудно, однако он вышел за все рамки и стал кандидатом наук за 19 месяцев – в августе 2017 стал и.о. директора, а в апреле 2019-го защитил кандидатскую диссертацию. Как такое смог сделать человек, никогда не работавший в научной лаборатории и вообще далекий от науки - остается открытым вопросом.

Из всего изложенного становится понятно, кто такой Александр Пищанский. Возникает вопрос, может ли такой человек руководить Институтом, отвечать за лабораторно-диагностическое направление отрасли ветеринарной медицины в Украине, решать судьбы работников, в том числе, как опытных, так и молодых ученых.

У коллектива Института ответ один – нет, не может!

Поэтому просим избавить Институт от этого человека, провести избрание директора института по конкурсу согласно действующему законодательству и таким образом обеспечить стабильную работу и развитие учреждения.

Трудовой коллектив ГНИИЛДВСЭ.

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