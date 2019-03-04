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Остановил оккупантов! Стало известно о подвиге бойца ВСУ на Донбассе

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В зоне проведения ООС на Донбассе украинский военнослужащий, рискуя жизнью, не позволил террористам прорваться вперед.

Как сказано в сводке пресс-центра штаба ООС в Facebook, 3 марта около 11:30 оккупанты начали обстреливать один из постов отдельной горно-штурмовой бригады из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Доложив об обстреле и координаты противника, командир боевой машины сержант Сергей Гусев открыл огонь. Во время отражения атаки он вовремя заметил российских наемников, которые под прикрытием огня из гранатометов пытались продвинуться вперед. Точными выстрелами Сергей отсек передовую группу от огневого прикрытия и заставил врага отступить", — сказано в сообщении.

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"Одна из гранат разорвалась вблизи нашего защитника, в результате чего он получил ранения. После оказания медицинской помощи его жизни ничто не угрожает. За смелость сержанта Сергея Гусева подано к награждению", — рассказали в штабе ООС.

При этом 3 марта были ликвидировано двух террористов, еще один из них получил ранение.

Остановил оккупантов! Стало известно о подвиге бойца ВСУ на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 4 марта, в зоне ООС на Донбассе погиб один украинский военнослужащий.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Новости ДНРНовости ЛНРООСНовости Донбасса
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Цитата: "командир боевой машины сержант Сергей Гусев открыл огонь" Надо полагать что огонь он открыл из боевой машины? Тогда как граната разорвавшаяся поблизости могла его ранить? Он же броней машины защищен, не? Что-то мне подсказывает что герой подорвался на своих же минах) Награжден за разминирование)
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Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Снова проходил мимо, что-то мне подсказывает, что ты штатный сексот..
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Крым Андрей
Крым Андрей
"...За смелость сержанта Сергея Гусева подано к награждению", — рассказали в штабе ООС. При этом 3 марта были ликвидировано двух террористов..." Чушкари, вы где грамоте учились? В Могилянке небось? Ни по-русски, ни по-украински писать не можете.
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Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Крым Андрей, а тебе хотя бы лет 20 есть, новорос?
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Крым Андрей
Крым Андрей
Levitsky Valery, Ай, как страшно. Ты меня так напугал, автоматчик недоношенный.
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