Остановил оккупантов! Стало известно о подвиге бойца ВСУ на Донбассе

В зоне проведения ООС на Донбассе украинский военнослужащий, рискуя жизнью, не позволил террористам прорваться вперед.

Как сказано в сводке пресс-центра штаба ООС в Facebook, 3 марта около 11:30 оккупанты начали обстреливать один из постов отдельной горно-штурмовой бригады из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Доложив об обстреле и координаты противника, командир боевой машины сержант Сергей Гусев открыл огонь. Во время отражения атаки он вовремя заметил российских наемников, которые под прикрытием огня из гранатометов пытались продвинуться вперед. Точными выстрелами Сергей отсек передовую группу от огневого прикрытия и заставил врага отступить", — сказано в сообщении.

"Одна из гранат разорвалась вблизи нашего защитника, в результате чего он получил ранения. После оказания медицинской помощи его жизни ничто не угрожает. За смелость сержанта Сергея Гусева подано к награждению", — рассказали в штабе ООС.

При этом 3 марта были ликвидировано двух террористов, еще один из них получил ранение.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 4 марта, в зоне ООС на Донбассе погиб один украинский военнослужащий.

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