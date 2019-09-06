Остался маленький сын: названо имя погибшего на Донбассе воина ВСУ

В четверг, 5 сентября, на Донбассе в ходе вражеского обстрела погиб сержант 53-й бригады Вооруженных сил Украины Михаил Ткачишин.

Об этом сообщается на сайте Херсонского городского совета.

Стало известно, что 31-летний сержант Ткачишин выполнял боевую задачу в районе проведения Операции Объединенных сил. Противник начал обстрел украинских позиций, в ходе которого и был убит военнослужащий, в районе Горловки Донецкой области вечером 5 сентября около 20:30.

Названо имя погибшего на Донбассе воина ВСУ politeka.net

Михаил Ткачишин родился 20 сентября 1988 года в Херсоне. У него остался пятилетний сын.

Как уточняет "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу городского совета, прощание с Героем состоится в понедельник, 9 сентября, в 10:30 в Областном дворце молодежи.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 сентября в городе Христиновка Черкасской области попрощались с воином Вооруженных сил Украины Александром Грицаюком, который скончался от ранений, полученных на Донбассе.

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