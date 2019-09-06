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8 сентября • обновлено в 11:23
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Остался маленький сын: названо имя погибшего на Донбассе воина ВСУ

20.3т Читать материал на украинском

В четверг, 5 сентября, на Донбассе в ходе вражеского обстрела погиб сержант 53-й бригады Вооруженных сил Украины Михаил Ткачишин.

Об этом сообщается на сайте Херсонского городского совета.

Стало известно, что 31-летний сержант Ткачишин выполнял боевую задачу в районе проведения Операции Объединенных сил. Противник начал обстрел украинских позиций, в ходе которого и был убит военнослужащий, в районе Горловки Донецкой области вечером 5 сентября около 20:30.

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Названо имя погибшего на Донбассе воина ВСУ

Названо имя погибшего на Донбассе воина ВСУ

politeka.net

Михаил Ткачишин родился 20 сентября 1988 года в Херсоне. У него остался пятилетний сын.

Как уточняет "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу городского совета, прощание с Героем состоится в понедельник, 9 сентября, в 10:30 в Областном дворце молодежи.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 сентября в городе Христиновка Черкасской области попрощались с воином Вооруженных сил Украины Александром Грицаюком, который скончался от ранений, полученных на Донбассе.

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Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Донбасс Вооруженные силы Украины ООС
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Иванов Славик
Иванов Славик
За легкими бабками рогуль отправился , ну и получил ипотеку ！
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1
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Zrada Peremoga
Zrada Peremoga
выполнял боевую задачу в районе проведения Операции... Так кто начал?
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Никифоров Константин
Никифоров Константин
Когда погибает какел -все равно , да и хрен сним ! В вот когда сдыхает вырусь - то очень это радует !
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