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"Остался безнаказанным": появились скандальные подробности об убившем украинца россиянине

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Россиянина Андрея Похвального, который нанес в Турции украинскому туристу Андрею Сове смертельные удары, отпустили после уплаты штрафа в $800. Текущее его местонахождение неизвестно даже Министерству иностранных дел.

По одной из версий, ему запретили покидать Турцию, а по другой ― он уже вернулся в Россию, передает ТСН(чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Он остался безнаказанный, якобы его отпустили. Пострадавшего сделали виноватым, он уже не встанет и не расскажет никому, как было на самом деле. Свидетели были тот россиянин и работники отеля. Естественно, они не дадут показаний против этого русского. Мы бы очень хотели знать, где он", ― рассказала сестра жены погибшего украинца Татьяна Кулинич.

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Погибший Андрей Сова

Напомним, что фатальная потасовка между украинским туристом Андреем Совой и российским отдыхающим в Аланье произошла после матча между Хорватией и Россией. Раздосадованный проигрышем своей сборной россиянин нанес несколько ударов Сове, после чего тот упал на пол. Как писал OBOZREVATEL, пострадавший после падения впал в кому и спустя неделю умер.

Место
Турция
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Хозяин Хохлов
Хозяин Хохлов
Замочить кастрюлеголового скакуна за 800 баксов -- нормальное сафари! А скоро дешевле станет. Хохлы в цене с каждым днем падают.
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