Осталось лет семь: Крыму предрекли убийственную экокатастрофу

Водные запасы на аннексированном полуострове Крым могут исчерпаться полностью уже через пять-семь лет.
Такое мнение высказал бывший постоянный представитель президента Украины в "Автономной Республике Крым" Борис Бабин в эфире телеканала UATV.
"Сейчас Крым входит в сухой период, на ближайшие годы следует ожидать уменьшения количества атмосферных осадков – таков прогноз на ближайшие пять-семь лет. Соответственно, воды в Крыму не будет", — пояснил он.
Крым
Иллюстративное фото
По его словам, это приведет к остановке ряда предприятий Северного Крыма.
"Это вызовет определенный социальные подвижки в миграции населения из степной части. Скорее всего, там появятся города-призраки, население будет сокращаться, люди будут уезжать", — заключил он.
Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский Союз 20 июня принял решение на год продлить санкции против России за аннексию украинского Крыма.
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