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Осталось лет семь: Крыму предрекли убийственную экокатастрофу

1.6тЧитать материал на украинском

Водные запасы на аннексированном полуострове Крым могут исчерпаться полностью уже через пять-семь лет.

Такое мнение высказал бывший постоянный представитель президента Украины в "Автономной Республике Крым" Борис Бабин в эфире телеканала UATV.

"Сейчас Крым входит в сухой период, на ближайшие годы следует ожидать уменьшения количества атмосферных осадков – таков прогноз на ближайшие пять-семь лет. Соответственно, воды в Крыму не будет", — пояснил он.

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Крым

Крым

Иллюстративное фото

По его словам, это приведет к остановке ряда предприятий Северного Крыма.

"Это вызовет определенный социальные подвижки в миграции населения из степной части. Скорее всего, там появятся города-призраки, население будет сокращаться, люди будут уезжать", — заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский Союз 20 июня принял решение на год продлить санкции против России за аннексию украинского Крыма.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Борис Бабин
Место
Украина
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леня зе
леня зе
в саудовской аравии и в кувейте дождь идет 1 раз в 5 лет .а вода стоит дешевле чем в украине.эсть опреснители.слышали.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Абсолютно пох что будет с предателями
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