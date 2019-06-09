Остались одни кроссовки: под Киевом в озере нашли мертвым 18-летнего. Фото и видео 18+

В селе Тарасовка, под Киевом, водолазы нашли в озере тело 18-летнего парня, который пропал в ночь на 9 июня.

По данным "Информатора", с парнем потеряли связь около 03:00 (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

По предварительной информации, погибший отдыхал с друзьями на берегу. Он решил искупаться, после чего его никто не мог найти. На место происшествия были вызваны спасатели, которые еще ночью провели поверхностный осмотр озера, но тела так и не нашли.

Пирс в селе Тарасовка Информатор

На причале под лавочкой стояли кроссовки парня. Только днем, в 13:30 на место происшествия прибыли водолазы с необходимым оборудованием. Тело нашли на дне озера, на расстоянии 15 метров от берега. Его передали правоохранителям. Позже выяснилось, что погибший приехал в гости из Вишневого.

Озеро Информатор

Место отдыха, где погиб 18-летний Информатор

Кроссовки погибшего Информатор

Водолазы Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киевской области утонул шестилетний ребенок. Он вместе с братом отправился на пруд на рыбалку.

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