Остались лишь череп и кость: под Одессой нашли обглоданный труп парня

В Одесской области возле трассы Тарутино-Березино обнаружили обглоданное тело молодого парня.

Обстоятельства гибели человека пока неизвестны, сообщила пресс-служба областного управления полиции.

По предварительным данным, погибший – молодой человек 25-35 лет. Его останки нашли недалеко от недействующего завода в нескольких километрах от населенного пункта Березино Тарутинского района.

Иллюстрация "Взгляд из Одессы"

Смерть наступила около 10 дней назад. Животные сильно повредили тело – от него остались лишь череп и тазобедренная кость.

Правоохранители открыли уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства гибели мужчины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в центре Николаева нашли труп с изуродованным лицом.

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