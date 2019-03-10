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Остались лишь череп и кость: под Одессой нашли обглоданный труп парня

9.5тЧитать материал на украинском

В Одесской области возле трассы Тарутино-Березино обнаружили обглоданное тело молодого парня.

Обстоятельства гибели человека пока неизвестны, сообщила пресс-служба областного управления полиции.

По предварительным данным, погибший – молодой человек 25-35 лет. Его останки нашли недалеко от недействующего завода в нескольких километрах от населенного пункта Березино Тарутинского района.

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Иллюстрация

"Взгляд из Одессы"

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Труп "ехал" в электричке: в Днепре произошло жуткое ЧП

Смерть наступила около 10 дней назад. Животные сильно повредили тело – от него остались лишь череп и тазобедренная кость.

Правоохранители открыли уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства гибели мужчины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в центре Николаева нашли труп с изуродованным лицом.

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Тема
Криминал
Место
УкраинаОдесса
Теги
криминалНациональная полиция Украины
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