''Остались двое детей и жена'': на Донбассе погиб украинский воин

14 января на Донбассе в результате вражеского обстрела погиб украинский воин 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев, младший сержант Семенюк Николай Иванович.

Наводчик-оператор боевой машины пехоты с позывным "Саид" погиб от несовместимых с жизнью ран, сказано на странице 72-й ОМБр в Facebook.

"Николай был на войне с 2014 года. Выполнял мужественно и с честью боевые задачи во Старогнатовке, Авдеевке и на Светлодарской дуге. Собратья рассказывают, что "Саид" был душой компании, всегда мог найти нужные слова для поднятия настроения, хорошо знал и умело выполнял обязанности. Он любил свое важное дело защиты Родины", – сказано в сообщении.

Николай Семенюк родился 28 ноября 1973 года в селе Брагилов, Винницкая область. У погибшего остались двое малолетних детей, жена, брат и родители.

Семенюк Николай Facebook

Семенюк Николай Facebook

Семенюк Николай Facebook

Семенюк Николай Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в военном госпитале Киева умер украинский военный, который служил в 72-й ОМБр.

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