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Погибла бригада "Укрэнерго": стали известны подробности жуткого ДТП под Тернополем

1.7тЧитать материал на украинском

Полиция вручила подозрение водителю внедорожника, который устроил масштабное ДТП в Тернопольской области. В результате столкновения авто c фурой погибли четыре человека – работники бригады "Укрэнерго".

Выжившему водителю 60 лет, он житель областного центра. На сегодняшний день пострадавший находится в больнице.

"Мужчине объявили подозрение и в соответствии со ст. 286 ч. 3 УК – задержали. У его палаты круглосуточно дежурит конвой", – рассказали в пресс-службе ГУНП Тернопольщины.

В ДТП погибли четыре человека

В ДТП погибли четыре человека

Один из погибших – 61-летний старший мастер Тернопольского участка воздушных линий Богдан Брылинский. У мужчины осталась жена Галина, и двое сыновей: Михаил и Орест.

Наши журналисты связались с Орестом, однако молодой человек не мог говорить. "Сейчас собираемся в морг. Если можно, давайте позже", – сказал он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области 30 мая лоб в лоб столкнулись "Газель" и Toyota. В результате погибли четыре человека. Авария произошла из-за того, что водитель Toyota выехал на встречную полосу.

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Темы
КриминалВойна на дорогах
Место
УкраинаТернополь
Теги
ДТПавтокриминалНациональная полиция Украины
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