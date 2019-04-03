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Осталась трехлетняя дочь: на Донбассе трагически погиб украинский доброволец

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На Донбассе в зоне проведения ООС погиб доброволец боец ​​Первой Отдельной штурмовой роты ДУК ПС Роман Федоришин.

Боец скончался 2 апреля в Авдеевке в результате ДТП, передает Facebook-страница роты.

"На войне жизни забирает не только вражеская пуля или снаряд… Чрезвычайный воин: прошел Майдан, все годы войны воевал в составе "Правого сектора". Участвовал не в одном ожесточенном бою, был тяжело ранен при штурме "Алмазов". Искусный, мужественный и бесстрашный, он всегда шел в бой первым и брал на себя какую-либо работу, от фронтовой военной до бытовой", – сказано в сообщении.

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Отмечается, что Федоришин в результате "слаженной и четкой работы" нанес множество ударов по позициям врага.

Роман Федоришин родился 8 мая 1991 года, учился в школе №2 города Ходоров, Львовской области. Был активным участником Революции Достоинства. Во Львове был награжден орденом "Рыцарский Крест добровольца". У погибшего осталась маленькая трехлетняя дочь Виктория.

Роман Федоришин

Роман Федоришин

Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне проведения ООС погиб десантник из Черновцов Дмитрий Костенюк.

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Место
Украина
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КАРПАТСЬКИЙ Вовк
КАРПАТСЬКИЙ Вовк
Герої не вмирають. Слава Україні. Смерть тупорилій кацапні.
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Livesey David
Livesey David
Ещё один безмозглый за Пецины миллиарды башку свою положил.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Небесная скотня еще одним бандерлогом пополнилась!!
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