Осталась несколько часов: появилась карта маршрута военных кораблей Украины

В среду, 20 ноября возвращенные Россией украинские корабли направляются в порт Очакова, Николаевская область.
Об этом в Facebook сообщил руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.
"Буксирный караван появился в зоне связи в районе подхода к Тендровской косы, ситуация на 09:40 (по киевскому времени) 20.11.2019 г. Осталось часов 10 хода в Очаков", – написал он.
Отмечается, что катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" сопровождают буксиры "Гайдамака", "Титан" и спасательное судно "Сапфир".
Карта маршрута кораблей
Скриншот
Карта маршрута кораблей
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 ноября 2018 года в Керченском проливе судно РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три корабля.
В плен попали 24 члена экипажа, при этом трое моряков получили ранения. Оккупанты незаконно поместили их в московскую тюрьму, обвинив в "незаконном пересечении государственной границы России".
Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву, чтобы доказать незаконность действий РФ.
25 мая трибунал постановил немедленно освободить всех украинцев и три захваченных корабля, однако конкретных действий после этого не последовало.
Украина и Россия 7 сентября провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35. Самолеты с освобожденными приземлились в Москве и Киеве.
Украине отдали всех захваченных Россией моряков и 11 политзаключенных.
Россия передала Украине корабли, захваченные вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года. Процедура передачи судов прошла 18 ноября в 12:00 по киевскому времени.
При этом Россия вернула Украине захваченные в Керченском проливе корабли в полуразобранном состоянии и без боевого запаса.
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