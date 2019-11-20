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20 ноября • обновлено в 13:37
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Осталась несколько часов: появилась карта маршрута военных кораблей Украины

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В среду, 20 ноября возвращенные Россией украинские корабли направляются в порт Очакова, Николаевская область.

Об этом в Facebook сообщил руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

"Буксирный караван появился в зоне связи в районе подхода к Тендровской косы, ситуация на 09:40 (по киевскому времени) 20.11.2019 г. Осталось часов 10 хода в Очаков", – написал он.

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Отмечается, что катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" сопровождают буксиры "Гайдамака", "Титан" и спасательное судно "Сапфир".

Карта маршрута кораблей

Карта маршрута кораблей

Скриншот

Карта маршрута кораблей

Карта маршрута кораблей

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко Тимур Григоренко
Тема
Возвращение украинских кораблей Россией
Место
Украина
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Пердянск, Некрополь, Свиняны капут
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фил филька
фил филька
не возвращенные и отданные на хранение. обозик называй вещи своими именами. не нужно мощно грозно и подло врать))
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