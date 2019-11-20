Осталась несколько часов: появилась карта маршрута военных кораблей Украины

В среду, 20 ноября возвращенные Россией украинские корабли направляются в порт Очакова, Николаевская область.

Об этом в Facebook сообщил руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

"Буксирный караван появился в зоне связи в районе подхода к Тендровской косы, ситуация на 09:40 (по киевскому времени) 20.11.2019 г. Осталось часов 10 хода в Очаков", – написал он.

Отмечается, что катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" сопровождают буксиры "Гайдамака", "Титан" и спасательное судно "Сапфир".

Карта маршрута кораблей Скриншот

Карта маршрута кораблей Скриншот

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