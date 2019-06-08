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Осталась лишь голова: в Днепре мужчина погиб жуткой смертью

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В Днепре трагически погиб рабочий на одном из предприятий в Индустриальном районе.

Во время размотки металлических рулонов его намотало на барабан аппарата, передает "Информатор".

Сообщается, что ЧП произошло на предприятии "АВ металл групп". Сотрудники предприятия рассказали, что от 28-летнего погибшего осталась лишь голова.

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Предварительно, мужчина не придерживался техники безопасности, вследствие чего его затянуло на вращающийся барабан. Действительно ли это стало причиной несчастного случая — выяснят полицейские.

По данному факту ведется специальное расследование — следователи Индустриального отдела полиции, прокурор Индустриального района, а также сотрудник службы по охране труда ведут проверку и выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.

Завод

Завод

РБК

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под Киевом школьник загадочно погиб после выпускного.

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