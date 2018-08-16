Осталась беременная невеста: боец ООС погиб в страшном ДТП накануне своей свадьбы

В среду, 15 августа, в 16:30 на трассе Житомир-Бердичев в ДТП погиб 33-летний прапорщик Александр Лищук.

Боец ООС на Донбассе ехал на собственную свадьбу, сообщает пресс-служба оперативного командования "Север" в Facebook. По словам товарищей, Лищук был светлым и позитивным человеком. В Вооруженные силы он пришел в 2005 году, а на фронте с 2014-го.

"Вместе со своим 2 батальоном защищал Мариуполь, Гуково и Червонопартизанск, Волноваху и Гранитное, затем был на терриконах около оккупированного Докучаевская, в 2016 – 2017 году – в Верхнеторецком", – сказано в сообщении.

Он ехал в отпуск из зоны выполнения боевой задачи на Луганщине. У бойца осталась беременная невеста.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе была тяжело ранена 20-летняя девушка-морпех. На данный момент ее уже прооперировали.