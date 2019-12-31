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31 декабря • обновлено в 06:36
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Благодаря Зеленскому: в The Economist озвучили "идеальный план" Путина в Украине

1.6т
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Президент России Владимир Путин может пойти на формальное урегулирование ситуации на Донбассе для нормализации отношений с Европой и отмены санкций.

Такое мнение российский редактор The Economist Аркадий Островский высказал в статье для спецпроекта "Мир в 2020", опубликованной изданием НВ. Он указал на то, что стремление главы Украины Владимира Зеленского к миру в этом контексте стало возможностью для Путина.

"Идеальный вариант согласно плану Путина – предоставление Украиной "особого статуса" Донбассу. Тогда местные выборы узаконят там пророссийских кандидатов. Донбасс будет де-юре контролироваться Киевом и де-факто Москвой", – написал он.

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По мнению Островского, в отличие от ситуации с Крымом, целью войны на Донбассе является не захват территории, а создание инструментов, которые должны обеспечить Кремлю механизм для давления.

Благодаря Зеленскому: в The Economist озвучили "идеальный план" Путина в Украине

Коллаж

О том, как прошел 6-й год войны на востоке Украины и чего удалось достичь президенту Владимиру Зеленскому на Донбассе, читайте в материале OBOZREVATEL по ссылке.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Донбасс политика
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