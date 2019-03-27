|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Особо опасна? В "ЛНР" заявили о поимке агента СБУ

3.1тЧитать материал на украинском

В "ЛНР" задержали пенсионерку, которая хранила огромное количество взрывчатки якобы по заданию украинских спецслужб.

Подобным заявлением разразились в "МВД ЛНР", опубликовав признание женщины. По версии следствия, пенсионерка была завербована сотрудниками СБУ "за обещание восстановить пенсию".

По информации террористов, жительница Луганской области расклеивала в "республике" листовки проукраинского характера. Эта задача якобы была поставлен "некими лицами", с которыми она познакомилась на территории Украины.

Новости
В "ЛНР" заявили о захвате украинских военных на Донбассе
Особо опасна? В "ЛНР" заявили о поимке агента СБУ

Скриншот из видео

Особо опасна? В "ЛНР" заявили о поимке агента СБУ

Скриншот из видео

"По её месту жительства были обнаружены и изъяты: 1 кг пластита, 5 тротиловых шашек по 200 г каждая, 2 электродетонатора с проводами, минный взрыватель МУВ-2 и запал к нему", – заявили в "ЛНР".

По рассказу самой пенсионерки, она якобы должна была фотографировать всю выполненную работу и отправлять на проверку. Всю взрывчатку разделяла и связывала также якобы по инструкции СБУ, готовясь к новым заданиям.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "ЛНР" забили панику из-за наступления генерала ВСУ.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Новости ЛНРСБУ
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
29
26
Смешно
0
Интересно
2
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Молчанов Стас
Молчанов Стас
Вот что что а парашисты и приближённые к ним сочинять сказки писать фантастику и переписывать свою и чужую историю умеют професионально !
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Петренко Дмитрий
Петренко Дмитрий
И еще: оденьтесь свеже и на выставке в Манеже К вам приблизится мужчина с чемоданом. Скажет он: «Не хотите ли черешни?» Вы ответите: «Конечно» Он вам даст батон с взрывчаткой, принесете мне батон....Листо-о-овки!!))))...мля-а-а, имбицилы!!!)))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Я её узнал,это ефрейтор из 8 полка ССО.. Гады МГБэшники вычислили матерую диверсантку.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Блоги / мнения