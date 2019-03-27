Особо опасна? В "ЛНР" заявили о поимке агента СБУ

В "ЛНР" задержали пенсионерку, которая хранила огромное количество взрывчатки якобы по заданию украинских спецслужб.

Подобным заявлением разразились в "МВД ЛНР", опубликовав признание женщины. По версии следствия, пенсионерка была завербована сотрудниками СБУ "за обещание восстановить пенсию".

По информации террористов, жительница Луганской области расклеивала в "республике" листовки проукраинского характера. Эта задача якобы была поставлен "некими лицами", с которыми она познакомилась на территории Украины.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

"По её месту жительства были обнаружены и изъяты: 1 кг пластита, 5 тротиловых шашек по 200 г каждая, 2 электродетонатора с проводами, минный взрыватель МУВ-2 и запал к нему", – заявили в "ЛНР".

По рассказу самой пенсионерки, она якобы должна была фотографировать всю выполненную работу и отправлять на проверку. Всю взрывчатку разделяла и связывала также якобы по инструкции СБУ, готовясь к новым заданиям.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "ЛНР" забили панику из-за наступления генерала ВСУ.

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