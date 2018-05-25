Кого не очікував зустріти в українських окопах під Горлівкою, так це особистого охоронця "Мотороли". Євген Листопад покинув свого шефа в 2015-му, втік з "ДНР", отримав амністію і вже два роки захищає Україну. Євген переконаний, що настав час йти вперед, але не штурмувати окуповані міста, а оточувати. Власне, для того , щоб замкнути кільце навколо Горлівки, потрібен лише наказ і трішки часу.