УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Андрей Цаплиенко
Андрей Цаплиенко
ЖурналистВсе статьи автора

Особистий охоронець "Мотороли" захищає Україну

14.6тЧитать новость на украинском

Кого не очікував зустріти в українських окопах під Горлівкою, так це особистого охоронця "Мотороли". Євген Листопад покинув свого шефа в 2015-му, втік з "ДНР", отримав амністію і вже два роки захищає Україну. Євген переконаний, що настав час йти вперед, але не штурмувати окуповані міста, а оточувати. Власне, для того , щоб замкнути кільце навколо Горлівки, потрібен лише наказ і трішки часу.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Андрей ЦаплиенкоАндрей Цаплиенко
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Андрія Цаплієнка
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
53
Интересно
0
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги