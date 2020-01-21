"Оснований нет!" Бутусов обратился с призывом о помощи на суде ветерану боев за ДАП

Журналист Юрий Бутусов призвал представителей СМИ и пользователей соцсетей помочь с информационной поддержкой драматичной истории ветерана боев за Донецкий аэропорт, инвалида войны Виталия Григорьева.

22 января в городском суде Херсона в отношении него – инженера лесного хозяйства, который при исполнении профессионального долга убил браконьера, – состоится суд. На этом заседании, для установления справедливости, украинцу понадобится помощь, написал журналист на своей странице в Facebook.

По его словам, 10 января во время планового патрулирования леса в Великокопановском лесничестве, Григорьева попыталась сбить машина, вывозившая лес. При этом мужчина работал в составе группы по борьбе с браконьерами, которую создал директор ГП "Великокопановское ЛХ" Вячеслав Савлук.

Юрий Бутусов призвал помочь ветерану боев за ДАП

"Виталий – инвалид, у него были перебиты ноги пять лет назад в ДАПе, и не мог убежать от движущейся на него машины с ворованным лесом. После трех предупредительных выстрелов, для защиты своей жизни, он был вынужден применить оружие на поражение. В результате браконьер был убит", – рассказал историю бывшего военного журналист.

Он отметил, что на заседании суда, которое состоится в 11:00 22 января, в качестве меры пресечения будет рассматриваться вопрос об отстранении Григорьева от должности.

Виталий Григорьев сensor.net.ua

"Спасибо огромное Валерии Бурлаковой за статью, в которой исчерпывающе излагаются все материалы дела и рассказывается о самом Виталии – достойном гражданине и патриоте своей страны. Надеюсь, на период следствия его свобода не будет ничем ограничена, оснований для отстранения от должности нет – наоборот, Виталий максимально следовал своему долгу", – подчеркнул Бутусов.

Виталий Григорьев сensor.net.ua

Виталий Григорьев на войне сensor.net.ua

Он добавил, что Виталий Григорьев (позывной "Леший") был тяжело ранен 18 января 2015-го года, когда в составе 6-й роты 93-й бригады участвовал в атаке на Иверский монастырь. Поэтому попросил коллег-журналистов и просто пользователей соцсетей проследить за этой историей и поддержать Виталия.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев растрогала героическая история погибшего защитника донецкого аэропорта (ДАП), "киборга" Игоря Брановицкого. Он погиб в 2015 году от рук главаря террористов "ДНР" Арсена Папвлова ("Моторолы").

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