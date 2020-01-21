Главная Новости
21 января • обновлено в 13:04
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Оснований нет!" Бутусов обратился с призывом о помощи на суде ветерану боев за ДАП

924
Читать материал на украинском

Журналист Юрий Бутусов призвал представителей СМИ и пользователей соцсетей помочь с информационной поддержкой драматичной истории ветерана боев за Донецкий аэропорт, инвалида войны Виталия Григорьева.

22 января в городском суде Херсона в отношении него – инженера лесного хозяйства, который при исполнении профессионального долга убил браконьера, – состоится суд. На этом заседании, для установления справедливости, украинцу понадобится помощь, написал журналист на своей странице в Facebook.

По его словам, 10 января во время планового патрулирования леса в Великокопановском лесничестве, Григорьева попыталась сбить машина, вывозившая лес. При этом мужчина работал в составе группы по борьбе с браконьерами, которую создал директор ГП "Великокопановское ЛХ" Вячеслав Савлук.

Юрий Бутусов призвал помочь ветерану боев за ДАП

Юрий Бутусов призвал помочь ветерану боев за ДАП

"Виталий – инвалид, у него были перебиты ноги пять лет назад в ДАПе, и не мог убежать от движущейся на него машины с ворованным лесом. После трех предупредительных выстрелов, для защиты своей жизни, он был вынужден применить оружие на поражение. В результате браконьер был убит", – рассказал историю бывшего военного журналист.

Он отметил, что на заседании суда, которое состоится в 11:00 22 января, в качестве меры пресечения будет рассматриваться вопрос об отстранении Григорьева от должности.

Виталий Григорьев

Виталий Григорьев

сensor.net.ua

"Спасибо огромное Валерии Бурлаковой за статью, в которой исчерпывающе излагаются все материалы дела и рассказывается о самом Виталии – достойном гражданине и патриоте своей страны. Надеюсь, на период следствия его свобода не будет ничем ограничена, оснований для отстранения от должности нет – наоборот, Виталий максимально следовал своему долгу", – подчеркнул Бутусов.

Виталий Григорьев

Виталий Григорьев

сensor.net.ua

Виталий Григорьев на войне

Виталий Григорьев на войне

сensor.net.ua

Он добавил, что Виталий Григорьев (позывной "Леший") был тяжело ранен 18 января 2015-го года, когда в составе 6-й роты 93-й бригады участвовал в атаке на Иверский монастырь. Поэтому попросил коллег-журналистов и просто пользователей соцсетей проследить за этой историей и поддержать Виталия.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев растрогала героическая история погибшего защитника донецкого аэропорта (ДАП), "киборга" Игоря Брановицкого. Он погиб в 2015 году от рук главаря террористов "ДНР" Арсена Папвлова ("Моторолы").

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Бои за Донецкий аэропорт" на OBOZREVATEL.

Автор
Дина Баронова
Темы
Бои за Донецкий аэропорт суд
Персона
Юрий Бутусов
Место
Украина
Теги
Ветераны войны на Донбассе расследование убийство
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
3
4
Смешно
2
Интересно
10
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Наш облезлый цензор жопузов призвал к поддержке очередного карателя-убийцы. Украине нужно как можно больше убийц на свободе!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Шо вы как дети? Атошник виновен быть НЕ МОЖЕТ!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Никто эту мра-зо-ту ВСУшно- АТошную не лечить не .харчевать не хочет
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги